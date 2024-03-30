2024 Bayram Tatilinde Bartın’ın güzelliklerini keşfedin

2024 Ramazan Bayramı tatilinde Bartın ve Batı Karadeniz'in tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedin. Amasra Kalesi, İnkumu Plajı ve daha fazlası bu özel tatilde sizi bekliyor. Bartın'ın gizli cennetlerini keşfetmek için mükemmel rehberiniz."

9 günlük tatil

2024 yılında Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba günü başlayıp, 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Resmi tatil olarak belirlenen günler 10, 11 ve 12 Nisan tarihlerini kapsayacak. Bayramın ardından gelen hafta sonu ile birleşerek, 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar günleri de tatil olarak devam edecek.

8 Nisan Pazartesi günü yarım gün

Bayram öncesinin son iş günü olan 8 Nisan Pazartesi günü yarım gün çalışılacak ve arife günü tamamen idari izinli sayılacak. Bu düzenlemeyle birlikte, kamu sektöründe çalışanlar için 6 Nisan Cumartesi gününden başlayarak 14 Nisan Pazar gününe kadar sürecek toplam 9 günlük bir tatil söz konusu olacak.

Bartın: Bayram Tatilinin Vazgeçilmez Durağı

2024 Ramazan Bayramı tatilinde Bartın, dokuz günlük bir kaçamak için ideal bir destinasyon sunuyor. Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bu şehir, Amasra Kalesi'nden İnkumu'na kadar geniş bir yelpazede gezilecek yerler sunuyor. Bartın'ın bu eşsiz güzelliklerini keşfetmek, tatilinizi unutulmaz kılacak.

Amasra Kalesi: Tarih ve Mavinin Buluşma Noktası

Bartın'ın simgesi haline gelen Amasra Kalesi, denizin maviliği ile tarihin derinliğini bir araya getiriyor. Kale, ziyaretçilere hem tarihi bir yolculuk sunuyor hem de eşsiz manzaralarıyla göz kamaştırıyor. Bayram tatilinizde, bu tarihi yapıyı ziyaret etmek, Bartın'ın ruhunu hissetmenizi sağlayacak.

Amasra Müzesi: Tarihe Yolculuk

Amasra Müzesi, bölgenin zengin tarihini yansıtan geniş bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Antik dönemlerden günümüze uzanan eserler, tarih tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Müze, Bartın'ın kültürel mirasını keşfetmek isteyenler için ideal bir durak.

Çekiciler Çarşısı: El Sanatlarının Kalbi

Bartın'ın geleneksel el sanatlarını yakından tanımak isteyenler için Çekiciler Çarşısı, benzersiz bir deneyim sunuyor. Yöresel ürünler ve el işi sanat eserleri, tatil anılarınıza özel bir dokunuş ekleyecek. Bu çarşı, Bartın'ın kültürel zenginliğini keşfetmek için mükemmel bir yer.

İnkumu: Güneşin ve Denizin Tadını Çıkarın

İnkumu, geniş kumsalı ve kristal berraklığında deniziyle Bartın'ın en sevilen plajlarından biri. Bayram tatilinde güneşin ve denizin keyfini çıkarmak isteyenler için İnkumu, ideal bir seçenek. Burası, doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle tatilcileri cezbediyor.

Tavşan Adası ve Doğal Harikalar

Bartın ve çevresi, Tavşan Adası gibi doğal güzelliklerle dolu. Bu adanın yanı sıra bölgedeki diğer doğal harikalar, doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekliyor. Ramazan Bayramı tatilinizi doğa ile iç içe, huzurlu bir atmosferde geçirmek için Bartın, mükemmel bir seçenek sunuyor.

Bartın, Ramazan Bayramı tatilinde hem manevi bir deneyim yaşamak hem de tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek isteyenler için ideal bir destinasyon. Bu özel tatilde Bartın'ın gizli kalmış cennetlerini keşfedin ve unutulmaz anılar biriktirin.