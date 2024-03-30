2024 Bolu seçmen ve sandık sayısı

Bolu'da seçim hazırlıkları

Bolu, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler için hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği takvime göre, il genelinde toplam 238 bin 525 seçmen, demokratik haklarını kullanacak şekilde sandık başına gidecek.

Bolu Merkez'de sandık ve seçmen sayıları

Seçimlerde Bolu Merkez, büyük bir katılımın merkezi olacak. Karacasu Beldesi dahil, toplam 403 sandık kurulacak. Bu sandıklardan 2'si seyyar sandık olarak hizmet verecek, biri ise cezaevindeki seçmenler için ayrılacak. Bolu Merkez ilçeye bağlı köylerde ise 113 sandık kurularak, toplam sandık sayısı 536'ya ulaşacak.

İlçelerde sandık ve seçmen sayıları

Bolu'nun çeşitli ilçelerinde de seçmenler, yerel yönetimlerini belirlemek üzere oy kullanacak. İlçe bazında detaylı sandık ve seçmen sayıları şöyle:

Seben: 4 bin 69 seçmen, 38 sandık

Kıbrıscık: 2 bin 507 seçmen, 26 sandık

Dörtdivan: 5 bin 935 seçmen, 34 sandık

Yeniçağa: 5 bin 714 seçmen, 29 sandık

Gerede: 27 bin 12 seçmen, 147 sandık

Mengen: 11 bin 989 seçmen, 78 sandık

Mudurnu: 15 bin 161 seçmen, 92 sandık

Göynük: 11 bin 747 seçmen, 81 sandık

Toplam sandık ve seçmen sayısı

Bolu genelinde, 10'u seyyar olmak üzere toplam 1061 sandıkta 238 bin 525 seçmen oy kullanma imkanına sahip olacak. Bu, Bolu'da demokratik katılımın gücünü ve seçimlere olan yoğun ilgiyi gösteriyor.

Bolu’da ne için oy kullanılacak?

2024 Yerel Seçimleri, Bolu Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclis üyeliği, Belediye Meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerini kapsıyor. Seçim süreci, YSK'nın belirlediği takvime göre ilerliyor, partiler aday listelerini 20 Şubat'a kadar seçim kurullarına teslim etti.

Bolu'da Seçim Heyecanı

Bolu'da seçmenler, yerel yönetimlerde söz sahibi olmak için sandık başına gidecek. Sandık ve seçmen sayılarının açıklanması, seçim sürecinin şeffaflığını ve hazırlıkların tamamlandığını gösteriyor. Bolu, demokratik bir katılım ve seçim heyecanı için geri sayımı sürdürüyor.