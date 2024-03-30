Mart ayında fiyatı en çok artan ürün limon oldu

Limon fiyatlarındaki şaşırtıcı fark
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) lideri Şemsi Bayraktar, gıda sektöründe üretici ile son tüketici arasındaki fiyat farklarını gündeme taşıdı. Özellikle limon fiyatlarındaki uçurum, dikkatleri üzerine çekti: Üreticiden 3.50 TL'ye alınan limon, market raflarında 16.73 TL'ye ulaşıyor.
En büyük fark limonda
Bayraktar'ın Mart ayı analizine göre, limon başta olmak üzere kuru incir, patlıcan, yeşil soğan ve maydanoz gibi ürünlerde de benzer fiyat farkları göze çarpıyor. Limon, yüzde 378'lik fiyat farkıyla en üst sırada yer alıyor.
Market ve üretici fiyatlarındaki dalgalanmalar
Analize göre, Mart ayında marketlerdeki 39 üründen 15'inde fiyat artışı, 23'ünde azalış yaşanırken, 1 üründe ise değişiklik olmadı. Beyaz lahana fiyatlarındaki yüzde 61,2'lik artış dikkat çekerken, kabak fiyatlarındaki yüzde 33,5'lik düşüş en fazla azalan ürün oldu. Üretici seviyesinde ise 31 üründen 10'unda artış, 12'sinde düşüş gözlemlendi.
Üretici fiyatlarındaki önemli değişiklikler
Üretici fiyatlarındaki en büyük düşüş yüzde 46,4 ile yeşil soğanda, en büyük artış ise yüzde 55,5 ile havuçta kaydedildi. Bayraktar, havuç fiyatlarındaki artışın, kışlık hasat sonrası ve Ramazan ayındaki talep artışıyla ilişkilendirilebileceğini belirtti.
Fırsatçılığa karşı TZOB'un uyarıları
Bayraktar, gıda fiyatları üzerinden yapılan fırsatçılığın, enflasyonla mücadele sürecinde kabul edilemez olduğunu vurguladı. Özellikle Ramazan ayı başından itibaren artan denetimler ve TZOB'un uyarılarının, fiyat düşüşlerinde etkili olduğuna dikkat çekti.
Hal Kanunu'nun rolü ve fiyat farklılıkları
TZOB Başkanı, Hal Kanunu'nun perakendecilere üreticiden doğrudan ürün alma imkanı tanıdığını ancak market fiyatlarının hala yüksek olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Yapılan araştırmada, marketler arasında yüzde 125,8'e varan fiyat farklılıkları tespit edildi. Bayraktar, üreticiden alınan ürünlerde kar marjının sınırlandırılması ve yüksek fiyatlar konusunda denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.