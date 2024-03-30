30 Mar 2024 - 20:00- Gündem G:

İnternet dünyasının çılgın 1 Nisan şakaları

2024 1 Nisan şakaları internet dünyasına da sıçradı. İnternet çağının en akılda kalıcı 1 Nisan şakaları, teknoloji devlerinin kullanıcılarına sunduğu sürprizlerle dolu. YouTube'dan Google'a, Twitter'dan LinkedIn'e kadar, işte dijital dünyanın yaratıcılık ve eğlence dolu en unutulmaz 1 Nisan şakaları.

Arzu Sarı
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İnternet dünyasının çılgın 1 Nisan şakaları
İnternet dünyasının çılgın 1 Nisan şakaları
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YouTube'un efsanevi müzik şakası

2008 yılında YouTube, kullanıcılarını Rick Astley'in "Never Gonna Give You Up" şarkısıyla şaşırtarak, tüm videoları bu şarkıya yönlendirdi. Bu olay, internet üzerinde yapılan 1 Nisan şakaları arasında efsanevi bir yere sahip oldu.

İnternet dünyasının çılgın 1 Nisan şakaları

Google Romance ile aşkı bulma hayali

Google, her yıl 1 Nisan'da benzersiz şakalar yaparak kullanıcılarını eğlendirir. 2006'da, Google Romance ile kullanıcıların hayatlarının aşkını bulma vaadiyle heyecan yarattı, ancak bu sadece zekice düşünülmüş bir şakaydı.

İnternet dünyasının çılgın 1 Nisan şakaları

Twitter'dan sesli harflere maliyet

Twitter, 2013'te kullanıcılarına sesli harfleri kullanmanın aylık 5 dolar maliyeti olacağını duyurdu. Bu şaka, "Twttr" olarak isim değişikliği ve sesli harflerin maliyetiyle ilgili iddialarla kullanıcıları hem şaşırttı hem güldürdü.

İnternet dünyasının çılgın 1 Nisan şakaları

Google Mentalplex ile zihin okuma

2000 yılında Google, Mentalplex adı verilen ve kullanıcıların düşünce gücüyle arama yapabilecekleri bir teknolojiyi tanıttı. Kullanıcıların bir çembere odaklanıp arama yapmaları istendiğinde, karşılarına çıkan eğlenceli hata mesajları unutulmazdı.

İnternet dünyasının çılgın 1 Nisan şakaları

Gmail'in riskli "Gönder" butonu

2016'da Google, Gmail'e eklediği yeni bir "Gönder" butonuyla kullanıcılarına Minion videosu gönderme imkanı sundu. Resmi yazışmalarda yanlışlıkla kullanılmasıyla işten çıkarmalara yol açan bu özellik, hızla geri alındı.

LinkedIn'den ünlü isimlerle bağlantı fırsatı

LinkedIn, kullanıcılarının bağlantı kurabilecekleri kişiler listesine Robin Hood ve Sherlock Holmes gibi ünlü karakterleri ekleyerek, profesyonel ağda eğlenceli bir 1 Nisan şakası gerçekleştirdi.İnternet dünyasının çılgın 1 Nisan şakaları

H&M ve Mark Zuckerberg ilhamlı koleksiyon

H&M, Mark Zuckerberg'den esinlenerek hazırladığı ve sadece gri tişörtlerden oluşan bir koleksiyonu duyurdu. Bu şaka, sabahları ne giyeceğini düşünmek istemeyenlere mükemmel bir çözüm olarak sunuldu, ancak sadece bir 1 Nisan şakasıydı.İnternet dünyasının çılgın 1 Nisan şakaları

Bu dijital çağın unutulmaz 1 Nisan şakaları, teknoloji ve sosyal medyanın gelişimiyle nasıl yeni ve eğlenceli bir boyut kazandığını gösteriyor. Her yıl, büyük şirketlerin ve platformların kullanıcıları şaşırtmak ve eğlendirmek için hangi yenilikçi fikirlerle geleceği merak konusu oluyor.

# teknoloji, nisan

30 Mar 2024 - 20:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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