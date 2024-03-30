Bolu'da seçim yarışında İlhan Durak farkı

İlhan Durak'ın seçim maratonundaki iz bırakan yolculuğu
MHP'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim öncesi dönemde gösterdiği çaba ile dikkatleri üzerine çekti. 80 gün boyunca süren yoğun bir kampanya döneminde, Durak'ın Bolu'nun her bir köşesini adımlamasıyla kaydettiği 1 milyon adım, seçim yarışında fark yaratan bir başarı olarak kayıtlara geçti.
Durak, rakiplerini geride bıraktı
Seçim çalışmaları sırasında 440 farklı noktada vatandaşlarla buluşan İlhan Durak, bu performansıyla AK Parti ve CHP adaylarını açık ara geride bırakarak, seçmenler arasında olumlu bir izlenim oluşturdu. Durak'ın bu başarısı, seçim yarışında önemli bir avantaj olarak görülüyor.
Sahada gösterdiği samimi çaba ve sempati
Durak, kampanya sürecinde Bolu'nun dört bir yanını ziyaret ederek gösterdiği samimi çaba ve durmadan çalışma azmiyle takdir topladı. Her buluşmada vatandaşların sempatisini kazanan Durak, sahadaki aktif varlığıyla öne çıktı.
Bolu İçin Durak'ın vizyonu ve çalışmaları
MHP İl Başkanı olarak görev aldığı günden itibaren Bolu'da önemli iyileştirmeler yapan ve partisini güçlendiren Durak, adaylığının açıklanmasının ardından da gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü. Durak'ın Bolu için koyduğu büyük hedefler, seçmenler tarafından ilgiyle karşılanıyor.
1 milyon adımın ardındaki azim
Günde ortalama 13 bin 125 adım atan Durak, seçim sürecinde toplamda 1 milyon adım atarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu süreçte, Bolu'nun her mahallesine, sokaklarına ve evlerine ulaşarak vatandaşlarla birebir temas kuran Durak, bu azmiyle öne çıktı.
Rakipleriyle olan farklı yaklaşımlar
Mevcut Belediye Başkanı ve CHP adayı Tanju Özcan ile olan rekabet içinde Durak, Özcan'ın geçmiş eylemlerine karşılık Bolu için sahada çalışmayı tercih etti. Durak'ın bu tutumu ve Bolu'ya olan derin bağlılığı, seçmenler tarafından büyük takdir topluyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.