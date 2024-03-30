Bolu'da seçim yarışında İlhan Durak farkı

İlhan Durak'ın seçim maratonundaki iz bırakan yolculuğu

MHP'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim öncesi dönemde gösterdiği çaba ile dikkatleri üzerine çekti. 80 gün boyunca süren yoğun bir kampanya döneminde, Durak'ın Bolu'nun her bir köşesini adımlamasıyla kaydettiği 1 milyon adım, seçim yarışında fark yaratan bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Durak, rakiplerini geride bıraktı

Seçim çalışmaları sırasında 440 farklı noktada vatandaşlarla buluşan İlhan Durak, bu performansıyla AK Parti ve CHP adaylarını açık ara geride bırakarak, seçmenler arasında olumlu bir izlenim oluşturdu. Durak'ın bu başarısı, seçim yarışında önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Sahada gösterdiği samimi çaba ve sempati

Durak, kampanya sürecinde Bolu'nun dört bir yanını ziyaret ederek gösterdiği samimi çaba ve durmadan çalışma azmiyle takdir topladı. Her buluşmada vatandaşların sempatisini kazanan Durak, sahadaki aktif varlığıyla öne çıktı.

Bolu İçin Durak'ın vizyonu ve çalışmaları

MHP İl Başkanı olarak görev aldığı günden itibaren Bolu'da önemli iyileştirmeler yapan ve partisini güçlendiren Durak, adaylığının açıklanmasının ardından da gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü. Durak'ın Bolu için koyduğu büyük hedefler, seçmenler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

1 milyon adımın ardındaki azim

Günde ortalama 13 bin 125 adım atan Durak, seçim sürecinde toplamda 1 milyon adım atarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu süreçte, Bolu'nun her mahallesine, sokaklarına ve evlerine ulaşarak vatandaşlarla birebir temas kuran Durak, bu azmiyle öne çıktı.

Rakipleriyle olan farklı yaklaşımlar

Mevcut Belediye Başkanı ve CHP adayı Tanju Özcan ile olan rekabet içinde Durak, Özcan'ın geçmiş eylemlerine karşılık Bolu için sahada çalışmayı tercih etti. Durak'ın bu tutumu ve Bolu'ya olan derin bağlılığı, seçmenler tarafından büyük takdir topluyor.