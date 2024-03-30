Bolu A101’in popüler “Aldın Aldın” kataloğu, 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla yepyeni ürünleri ve kaçırılmayacak indirimleriyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Elektronikten beyaz eşyaya, mutfak aksesuarlarından kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çekici fırsatlar bulunuyor. İşte bu haftanın en çok konuşulan ürünleri ve indirimli fiyatları:
TV ve Elektronik Ürünlerde Şaşırtan Fiyatlar
Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv: 23.499 TL
Philips 50' UHD Smart Led Tv: 15.999 TL
Onvo 42' Full Android 13 Smart Led Tv: 6.799 TL
Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv: 4.799 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık: 279 TL
Casio Kadın/Erkek Kol Saati: 699 TL
Beyaz Eşya ve Elektrikli Ulaşım Fırsatları
SEG No-Frost Buzdolabı: 15.499 TL
SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi: 9.999 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı: 5.299 TL
Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü: 6.599 TL
Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet: 14.990 TL
Mutfak Gereçlerinde İndirim Rüzgarı
Paşabahçe Porselen Fincan Takımı 12 Parça: 299 TL
Madlen Ayaklı Servis Tabağı Kare: 179 TL
Limonata Bardağı: 18,50 TL
Borosilikat French Press ve Kupa Seti: 129 TL
Cam Cezve: 49,90 TL
Termos 30L: 649 TL
Cam Saklama Kabı: 18,50 TL
Piknik Termos 15,5 l: 329 TL
Emoji Pancake Tavası: 299 TL
Manuel Kollu Rende: 279 TL
Çelik Termos: 849 TL
Mug Termos: 249 TL
4 Parça Multimix Set: 109 TL
Kapaklı Hazneli Rende: 59,90 TL
Sürgülü Erzak Kabı 10 l: 99,90 TL
Patates Soğan Sepeti 12 l + 5 l: 229 TL
Kişisel Bakım ve Küçük Ev Aletleri
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 699 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti: 439 TL
Kiwi Elde Dikiş Makinesi: 159 TL
PP Makyaj Çantası: 329 TL
Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü: 499 TL
Kiwi Kahve Köpürtücü: 139 TL
Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi: 1.099 TL
Sunny Excellence V+ Cyclone Süpürge: 2.199 TL
Schafer Kraft Saç Kurutma Makinesi: 499 TL
Ocak Üstü Tost Makinesi: 479 TL
Mobilya ve Ev Dekorasyonu Fikirleri
Bukle L Koltuk: 19,999 TL
Trend 6 Kişilik Masa Takımı: 6.799 TL
4 Kapaklı Dekoratif Konsol: 1.999 TL
Canlı Çiçek Büyük Boy Sümbül: 49,90 TL
Giyim ve Ayakkabıda Tarzınızı Yansıtın
Bayan Çapraz Tek Tokalı Terlik: 199 TL
Bayan Çapraz Kot Terlik: 54,90 TL
Bebek Çoraplı Bereli Tulum Takım: 179 TL
Bebek Fermuarlı Tulum: 119 TL
Bebek Hastane Çıkışı 5'li: 149 TL
Büyük Beden Sütyen: 129 TL
Bayan Tesettür Elbise: 219 TL
Çocuklar ve Yolculuklar İçin
Oyuncak Futbol Sahası: 159 TL
Kabin Boy PP Valiz: 569 TL
Orta Boy PP Valiz: 669 TL
Büyük Boy PP Valiz: 769 TL
Bu haftanın A101 aktüel ürünleri, her keseye ve ihtiyaca uygun çeşitlilikte sunuluyor. İndirimlerden yararlanmak için A101 mağazalarını ziyaret edebilir veya online katalogları takip edebilirsiniz
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.