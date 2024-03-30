Bolu A101’in popüler “Aldın Aldın” kataloğu, 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla yepyeni ürünleri ve kaçırılmayacak indirimleriyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Elektronikten beyaz eşyaya, mutfak aksesuarlarından kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çekici fırsatlar bulunuyor. İşte bu haftanın en çok konuşulan ürünleri ve indirimli fiyatları:

TV ve Elektronik Ürünlerde Şaşırtan Fiyatlar

Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv: 23.499 TL

Philips 50' UHD Smart Led Tv: 15.999 TL

Onvo 42' Full Android 13 Smart Led Tv: 6.799 TL

Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv: 4.799 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık: 279 TL

Casio Kadın/Erkek Kol Saati: 699 TL

Beyaz Eşya ve Elektrikli Ulaşım Fırsatları

SEG No-Frost Buzdolabı: 15.499 TL

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi: 9.999 TL

Regal Büro Tipi Buzdolabı: 5.299 TL

Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü: 6.599 TL

Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet: 14.990 TL

Mutfak Gereçlerinde İndirim Rüzgarı

Paşabahçe Porselen Fincan Takımı 12 Parça: 299 TL

Madlen Ayaklı Servis Tabağı Kare: 179 TL

Limonata Bardağı: 18,50 TL

Borosilikat French Press ve Kupa Seti: 129 TL

Cam Cezve: 49,90 TL

Termos 30L: 649 TL

Cam Saklama Kabı: 18,50 TL

Piknik Termos 15,5 l: 329 TL

Emoji Pancake Tavası: 299 TL

Manuel Kollu Rende: 279 TL

Çelik Termos: 849 TL

Mug Termos: 249 TL

4 Parça Multimix Set: 109 TL

Kapaklı Hazneli Rende: 59,90 TL

Sürgülü Erzak Kabı 10 l: 99,90 TL

Patates Soğan Sepeti 12 l + 5 l: 229 TL

Kişisel Bakım ve Küçük Ev Aletleri

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 699 TL

Aprilla Erkek Bakım Seti: 439 TL

Kiwi Elde Dikiş Makinesi: 159 TL

PP Makyaj Çantası: 329 TL

Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü: 499 TL

Kiwi Kahve Köpürtücü: 139 TL

Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi: 1.099 TL

Sunny Excellence V+ Cyclone Süpürge: 2.199 TL

Schafer Kraft Saç Kurutma Makinesi: 499 TL

Ocak Üstü Tost Makinesi: 479 TL

Mobilya ve Ev Dekorasyonu Fikirleri

Bukle L Koltuk: 19,999 TL

Trend 6 Kişilik Masa Takımı: 6.799 TL

4 Kapaklı Dekoratif Konsol: 1.999 TL

Canlı Çiçek Büyük Boy Sümbül: 49,90 TL

Giyim ve Ayakkabıda Tarzınızı Yansıtın

Bayan Çapraz Tek Tokalı Terlik: 199 TL

Bayan Çapraz Kot Terlik: 54,90 TL

Bebek Çoraplı Bereli Tulum Takım: 179 TL

Bebek Fermuarlı Tulum: 119 TL

Bebek Hastane Çıkışı 5'li: 149 TL

Büyük Beden Sütyen: 129 TL

Bayan Tesettür Elbise: 219 TL

Çocuklar ve Yolculuklar İçin

Oyuncak Futbol Sahası: 159 TL

Kabin Boy PP Valiz: 569 TL

Orta Boy PP Valiz: 669 TL

Büyük Boy PP Valiz: 769 TL

Bu haftanın A101 aktüel ürünleri, her keseye ve ihtiyaca uygun çeşitlilikte sunuluyor. İndirimlerden yararlanmak için A101 mağazalarını ziyaret edebilir veya online katalogları takip edebilirsiniz