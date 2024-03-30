31 Mart 2024 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleşecek yerel seçimler, gökyüzünün etkileri altında nasıl bir seyir izleyecek?

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, seçim gününe dair yıldızların konumundan yola çıkarak, şehir şehir, bölge bölge astrolojik bir değerlendirme yaptı.

Koç burcunda bir araya gelen Güneş, Kuzey Ay düğümü, Şiron ve Merkür’ün yanı sıra Balık burcundaki Neptün, Venüs, Satürn ve Mars’ın enerjileri, seçim gününü hareketli ve sansasyonel gelişmelere gebe bir gün olarak işaret ediyor.

Nuray Sayarı'nın analizleri, astrolojinin sadece bir fal aracı değil, aynı zamanda gökyüzünün bir habercisi olduğunu vurgulayarak, Düzce, Eskişehir, Ankara Etimesgut gibi şehirlerde beklenen ve beklenmeyen sonuçları detaylarıyla ele alıyor.

İŞTE NURAY SAYARI’DAN ASTROLOJİK BELEDİYE BAŞKANI ADAY TAHMİNLERİ

31 Mart 2024 Yerel seçimlerin olduğu gün, sabah 9 ile birlikte şehir şehir bölge bölge yaptığım incelemede, Güneş Koç burcunda 11 derece 0 dakika, Kuzey Ay düğümü Koç burcunda, Şiron Yaralı Şifacı Koç burcunda, Merkür Koç burcunda ve Neptün Balık burcunda, Venüs Balık burcunda, Satürn Balık burcu'nda, Mars da Balık burcu'nda olacak.

O gün şans noktası Kova'da, Plüton Kova'da, Ay ise 18 derece 1 dakika Yay burcunda görünüyor.

Özellikle şunu net söylemek istiyorum, birçok gezegen koç burcunda toplanarak stelyum oluşturmuş. Birçok gezegende Balık burcunda toplanarak stelyum oluşturmuş.

EN ÇOK ŞAŞIRTAN İLLER

Şimdi bölge bölge değerlendirme yapmak istersem beni en çok şaşırtan alan kesinlikle ve kesinlikle Düzce oldu. Düzce, Eskişehir ve Ankara Etimesgut’a çok şaşırdım.

Bayağı böyle bir risk içeren konular, mevzular, olaylar söz konusu. Özellikle şunu net söylemek istiyorum sizlere. Astroloji bir fal değil efendim. Astroloji bir gökyüzü habercisi.

DÜZCE

Yerel seçimlerde Düzce’de adaylar arasında başkan olma enerjisinde olan isimlerin haritalarını incelediğimde hem astrolojik olarak hem numarolojik olarak Refah Partisi'nden Düzce'de Davut Güloğlu, Güneşi Kendi Burcu Yengeç ve Ay Burcu Terazi. İnanılmaz derecede şansı çok yüksek.

CHP Düzce adayı Sedat Çelikel, kazanamıyor efendim.

Düzce'de AK Parti'den ayrılmış olan ve İyi Parti'den aday olan Mehmet Kereç de kazanamıyor.

Aynı zamanda AK Parti adayı Düzce'de Faruk Özlü ile Davut Güloğlu arasında çok büyük bir çekişme olacak. Ben şansın kesinlikle Faruk Özlü'den yana yüksek olabileceğini görüyorum.

Ama Davut Güloğlu olursa da sürprizi olmaz. Bakın arafta kaldım. İnanılmaz bir çekişme olacak aralarında.

HATAY

Hatay'da AK Parti'den adayı olan Mehmet Öntürk Enerji çok yüksek, Hatay'da CHP kaybedecek ve AK Parti kazanacak.

İşçi Partisi'nden özellikle Gökhan Zan'ın adaylığını koymuş olması kendisine maalesefki başkanlığı getirmeyecek.

KOCAELİ

Kocaeli'nde yapılacak seçimlerde mevcut başkan Tahir Büyükakın için Güneş Kova burcunda, Ay Koçburcunda, CHP'den ise adaylığını koyan Atasoy Bilgin kaybedecek ve AK Parti kazanacak.

Sakarya'da yapılacak seçim sonuçlarında CHP'den aday olan Azize Çeroğlu kaybedecek. Sakarya'da AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazanacak.

BOLU

Çok fazla tartışma söz konusu olan Bolu'da Mevcut Başkan Tanju Özcan kazanacak. AK Parti'den Muhammed Emin Demirkol kazanamayacak.

GAZİANTEP

Gaziantep'te mevcut başkan Fatma Şahin hanımefendi kazanacak. CHP'den aday olan Muzaffer Ertürk kaybedecek.

ESKİŞEHİR



Eskişehir yerel seçimlerinde biliyorsunuz İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den AK Parti'ye geçiş yaptı ve Eskişehir'de kazanamayacak. Mevcut başkan zaten aday gösterilmedi. Yerine Ayşe Ünlüce Hanımefendi CHP'den aday. Eskişehir'i Ayşe Ünlüce kazanacak.

EDİRNE

Edirne'de Şükrü Ciravoğlu ve aynı zamanda AK Parti'den Belgin İba. aday kazanamayacak. İyi Parti'den Hamdi Sedefçi aday kazanamayacak.

Edirne'de kazanacak kişi CHP'den Şükrü Ciravoğlu olacak.

ANKARA ETİMESGUT

Ankara Etimesgut'ta CHP'den Erdal Beşikçioğlu. Oğlak Burcu, Ayı Yay Burcu. Etimeskut biraz karnaval havasında olacak. Behzat Ç adaylığını koymuş ama kazanamayacak.

AK Parti Enver Demirel kazanacak.

Böylelikle bu illerimizde bitirmiş olduk.

31 MART 2024 SEÇİM GÜNÜ DİKKAT!

Çok hareketli bir gün olacak seçim günü.

İnanılmaz gürültülerin, patırtıların, sansasyon olaylarının ön planda olacağı bir seçim günü ya.şanacak

Ve lütfen toplum olarak asılsız haberlere, patırtı, gürültü çıkaran ortamlara dikkat edelim.

Hatta terörle ilgili risk ve tehlikeler de olası ve söz konusu olabilir.

Kaynak: Nuray Sayarı YouTube kanalı