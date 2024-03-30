Felaketin eşiğinden dönüldü! Otoyolda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nda Nefes Kesen Anlar

Anadolu Otoyolu, Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde korku dolu anlara sahne oldu. İstanbul yönüne ilerleyen Raşit Karataş yönetimindeki 27 AON 281 plakalı Volvo marka tırın sol ön lastiği aniden patladı. Tır sürücüsü Karataş, aracını güvenli bir şekilde emniyet şeridine çekti. Ancak bu sırada, aynı yönde ilerlemekte olan Gökhan Gönül'ün kullandığı 41 VS 995 plakalı İveco marka kamyon, park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kağıt Gibi Ezilen Kamyon: Sürücü Sıkıştı

Çarpmanın şiddetiyle kamyon, adeta kağıt gibi ezilirken, sürücü Gönül araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri, kurtarma ve sağlık müdahalesi için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu, yaklaşık yarım saat süren bir operasyonla sıkışan sürücü, bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Tır Sürücüsünden Açıklama: "Lastik Patladı, Uyardım"

Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü Raşit Karataş, yaşananları anlattı. Karataş, "Tırdan inmiş, arkadan gelen araçları uyarıyordum. Ancak kamyon sürücüsü beni fark etmedi. Ön lastiğim patlamıştı," dedi. Yaralı kamyon sürücüsü Gökhan Gönül ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın detaylarını ve sorumlulukları belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.