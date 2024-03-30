Mudurnu'da iki ev, alev alev yandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesi, Büyük Cami Mahallesi'nde meydana gelen korkutan yangın, bölge sakinlerini tedirgin etti. İki katlı bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla bitişikteki eve sıçradı. Şaban Gümüş'e ait olan ve alevlerin ilk yükseldiği ev, kısa sürede Nezaket Özdemir'in evine de zarar verdi. Yangın, bölge sakinlerinin ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.
Vatandaşların ve İtfaiyenin Müdahalesi
Yangının haber alınması üzerine, Mudurnu sakinleri alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak, yangının şiddeti karşısında yetersiz kalan mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, profesyonel müdahaleleriyle yangını söndürmeyi başardı. Ekiplerin etkili çalışması sayesinde, yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.
Maddi Hasar Büyük
Yangın, her iki evde de büyük maddi hasara yol açtı. Alevlerin yarattığı zarar, ev sahipleri ve mahalle sakinleri tarafından üzüntüyle karşılandı. Olayın ardından yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.