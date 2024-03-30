Mudurnu'da iki ev, alev alev yandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesi, Büyük Cami Mahallesi'nde meydana gelen korkutan yangın, bölge sakinlerini tedirgin etti. İki katlı bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla bitişikteki eve sıçradı. Şaban Gümüş'e ait olan ve alevlerin ilk yükseldiği ev, kısa sürede Nezaket Özdemir'in evine de zarar verdi. Yangın, bölge sakinlerinin ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Vatandaşların ve İtfaiyenin Müdahalesi

Yangının haber alınması üzerine, Mudurnu sakinleri alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak, yangının şiddeti karşısında yetersiz kalan mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, profesyonel müdahaleleriyle yangını söndürmeyi başardı. Ekiplerin etkili çalışması sayesinde, yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.

Maddi Hasar Büyük

Yangın, her iki evde de büyük maddi hasara yol açtı. Alevlerin yarattığı zarar, ev sahipleri ve mahalle sakinleri tarafından üzüntüyle karşılandı. Olayın ardından yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.