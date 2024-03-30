Bolu ve 68 ilde "Mercek-15" operasyonu!

Büyük Darbe: Bolu'da Ruhsatsız Silah Avı

Türkiye genelinde suç ve suçlulara karşı mücadele devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarıyla Bolu'daki başarı öne çıktı. 68 ilde gerçekleştirilen ve 4 gün süren "Mercek-15" operasyonları kapsamında, Bolu'da ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyon, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı önemli bir adım olarak kaydedildi.

Operasyonun Rakamlarıyla Bolu'daki Başarı

Operasyonlar sırasında Bolu'da, çeşitli adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye genelinde 750 silah ele geçirilirken, Bolu'daki detaylar dikkat çekti. Bolu'da yapılan operasyonlarda, ruhsatsız silahlar ve şüpheliler üzerinde yoğunlaşıldı, halkın güvenliği için tehdit oluşturan unsurlar hedef alındı.

Bolu'da Güvenlik Güçlerinin Başarısı

Bolu'da gerçekleştirilen operasyonlar, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından koordine edildi. Operasyonlar, halka açık alanlarda, iş yerlerinde, evlerde ve yol aramalarında yoğunlaştırıldı. İçişleri Bakanı, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, halkın huzuru için çalışmaların aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.