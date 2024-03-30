Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir: “Sıkı bir 7 maç bizi bekliyor”

Türkiye'nin futbol sahnesinde heyecan dorukta. Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bodrum Futbol Kulübü, zorlu bir deplasman maçı için Manisa FK'nın konuğu oluyor. Yeşil-beyazlılar, ligdeki konumlarını güçlendirme ve Play-Off iddialarını sürdürebilme adına kritik bir döneme giriyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yıldız oyuncu Celal Dumanlı'nın açıklamaları, takımın morali ve hedefleri hakkında önemli ipuçları veriyor.

Bodrum FK'nın play-off stratejisi

Bodrum FK, Manisa FK ile yapacağı önemli mücadelenin hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde sürdürüyor. Takım, son dört maçtaki galibiyet özlemini dindirmek ve Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak amacıyla kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçiyor. İsmet Taşdemir'in liderliğindeki ekip, taktik çalışmalar ve ısınma hareketleriyle antrenmanı tamamladı. Taşdemir, kalan 7 maçta iyi sonuçlar almak istediklerini ve milli arayı verimli bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Zorlu rakip Manisa FK

Bodrum FK'nın karşılaşacağı Manisa FK, sezon başında şampiyonluk iddiasıyla kurulmuş bir takım. Kaliteli oyuncu kadrosuna sahip olan Manisa FK, sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik sergilese de, Bodrum FK için ciddi bir tehdit oluşturuyor. İsmet Taşdemir, rakip takımın kalitesine dikkat çekerek, oyuncularının morali ve motivasyonunun yüksek olduğunu ve zorlu maça hazır olduklarını ifade ediyor.

Celal Dumanlı'dan play-off mesajı

Takımın önemli isimlerinden Celal Dumanlı, milli aranın iyi değerlendirildiğini ve kaybedilen puanların telafi edilmesi hedefiyle Manisa deplasmanına odaklandıklarını söylüyor. Play-Off hattında kritik bir konumda bulunan Bodrum FK için her maçın büyük önem taşıdığını vurgulayan Dumanlı, Manisa maçını kazanarak Play-Off'taki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini belirtiyor.