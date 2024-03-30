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Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde gol düellosu sonunda kazanan belli oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Beşiktaş'ın muhteşem zaferi, futbolseverler için unutulmaz anlar yarattı.

İhlas Haber Ajansı
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Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde gol düellosu sonunda kazanan belli oldu mask
Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde gol düellosu sonunda kazanan belli oldu
Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde gol düellosu sonunda kazanan belli oldu
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftası, futbolseverler için unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu. Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda gerçekleşen derbi, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında nefes kesen anlara tanıklık etti. Bu mücadelede Beşiktaş, rakibi Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde gol düellosu sonunda kazanan belli oldu

İlk yarıda dengeyi bulan Beşiktaş

Maçın ilk dakikaları, Fenerbahçe'nin Zenetha Coleman ile bulduğu golle sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle geçti. Ancak Beşiktaş, Elif Keskin ve Shameeka Fishley'in mükemmel uyumuyla skoru dengelemeyi başardı. Elif Keskin'in ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı pası ağlarla buluşturan Fishley, maça dengeyi getiren isim oldu. Kısa bir süre sonra yine bu ikili, Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde gol düellosu sonunda kazanan belli oldu

Beşiktaş ikinci yarıda farkı açtı

İkinci yarı, Beşiktaş'ın daha fazla golle üstünlüğünü pekiştirdiği anlara sahne oldu. Donjeta Halilaj ve Opa Tukumbuke'nin harika paslaşmaları sonucu Shameeka Fishley, maçın 59. dakikasında takımının üçüncü golünü kaydetti. Opah Clement'ın 73. dakikada kaydettiği gol ise Beşiktaş'ın galibiyetini perçinledi. Fenerbahçe'nin Haley Berg ile bulduğu gol, skoru 4-2'ye taşısa da, maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı.

Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde gol düellosu sonunda kazanan belli oldu

Derbinin ardından

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 57 puanla averajla 3. sıradaki yerini korurken, Beşiktaş puanını 50'ye yükselterek 5. sırada kalmaya devam etti. Ligin 27. haftasında Beşiktaş, Hakkarigücü'ne konuk olacak. Fenerbahçe ise kendi sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde gol düellosu sonunda kazanan belli oldu

Beşiktaş başkanı Hasan Arat'tan özel jest

Derbinin önemli anlarından biri de Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, takımı tribünden desteklemesi ve maç öncesi Didem Karagenç'e 150. maç anısına forma hediye etmesiydi. Başkan Arat'ın bu jesti, takım moralini ve taraftarla olan bağını güçlendirdi.

Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde gol düellosu sonunda kazanan belli oldu

# başkan

30 Mar 2024 - 20:38 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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