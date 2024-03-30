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Beşiktaşlı futbolcu Didem Karagenç: ” Beşiktaş derbilerin takımıdır”

Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Didem Karagenç ve Başak Gündoğdu, galibiyetin sevincini ve takım ruhunu anlattı.

İhlas Haber Ajansı
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Beşiktaşlı futbolcu Didem Karagenç: ” Beşiktaş derbilerin takımıdır” mask
Beşiktaşlı futbolcu Didem Karagenç: ” Beşiktaş derbilerin takımıdır”
Beşiktaşlı futbolcu Didem Karagenç: ” Beşiktaş derbilerin takımıdır”
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Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde, büyük rakibi Fenerbahçe'yi Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda ağırladı. Nefes kesen maç, siyah-beyazlıların 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu önemli zaferin ardından Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Didem Karagenç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karagenç, Beşiktaş formasıyla 150. maçına çıktığı bu özel günde, takımın kazanmasının gururunu ve mutluluğunu dile getirdi.

Beşiktaşlı futbolcu Didem Karagenç: ” Beşiktaş derbilerin takımıdır”

"Beşiktaş derbilerin takımıdır"

Karagenç'in açıklamaları, Beşiktaş'ın derbi maçlarındaki başarısına vurgu yaparak başladı. "Beşiktaş derbilerin takımıdır" diyen tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetin mutluluğunu ve takımın bu zafer için gösterdiği çabayı anlattı. Takımın birlikteliğine ve maça olan hazırlıklarına dikkat çeken Karagenç, geriye düşmelerine rağmen moral kaybı yaşamadıklarını ve maçı kazanacaklarına dair inançlarının tam olduğunu belirtti.

Beşiktaşlı futbolcu Didem Karagenç: ” Beşiktaş derbilerin takımıdır”

Hasan Arat’tan özel kutlama

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, Didem Karagenç'e özel olarak hazırlattığı 150. maç formasını takdim ettiği anlar, takımın galibiyet sevincine ayrı bir anlam kattı. Başkan Arat, yaptığı konuşmada takımı tebrik etti ve "İyi ki Beşiktaşlısınız, iyi ki bizimlesiniz" ifadeleri ile takımın birlikteliğini ve başarısını övdü.

Beşiktaşlı futbolcu Didem Karagenç: ” Beşiktaş derbilerin takımıdır”

Takım ruhu ve birlikteliğin zaferi

Başak Gündoğdu, takım olarak sergiledikleri performans ve takım ruhu hakkında konuştu. Beşiktaş'ın bir aile olduğunu ve bu yapının galibiyeti garantilediğini vurgulayan Gündoğdu, yönetim kurulu, teknik ekip ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Galibiyetin sadece sahadaki oyuncuların değil, kulübün her bir ferdi tarafından kazanıldığını dile getirdi.

# başkan, aile

30 Mar 2024 - 20:53 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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