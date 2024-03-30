Fenerbahçe'nin yıldızı Nigel Hayes-Davis, Euroleague rekoru kırarak MVP unvanını aldı

THY Euroleague'in 32. hafta mücadelesinde gözler, Fenerbahçe Beko ve ALBA Berlin arasında gerçekleşen karşılaşmaya çevrildi. Bu önemli maçta, Fenerbahçe'nin ABD'li yıldız oyuncusu Nigel Hayes-Davis, basketbol tarihine geçecek bir performansa imza attı.
Euroleague tarihinde en çok sayı atan oyuncu
Hayes-Davis, sahadan 50 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalma istatistikleriyle ayrılarak Euroleague tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu unvanını elde etti. Bu üstün performansıyla Hayes-Davis, 32. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Fenerbahçe'den muhteşem zafer
Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in rekor kırarak gösterdiği muhteşem performansın da katkısıyla ALBA Berlin'i 103-68 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu zafer, Fenerbahçe'nin Euroleague'deki gücünü bir kez daha kanıtladı ve takımın moralini üst seviyeye taşıdı. Euroleague resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hayes-Davis'in haftanın MVP'si seçildiği ve bu başarısının takımın başarısına nasıl katkı sağladığı vurgulandı.
Euroleague tarihine geçen performans
29 yaşındaki ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis, bu olağanüstü performansıyla kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Euroleague tarihinde bir maçta en çok sayı atan basketbolcu olarak kayıtlara geçti. Bu başarı, Hayes-Davis'in bireysel kariyeri için olduğu kadar, Fenerbahçe Beko ve Euroleague için de önemli bir kilometre taşı oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.