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Fenerbahçe'nin yıldızı Nigel Hayes-Davis, Euroleague rekoru kırarak MVP unvanını aldı

Fenerbahçe'nin yıldızı Nigel Hayes-Davis, Euroleague'de 50 sayı atarak rekor kırıp MVP seçildi. Fenerbahçe, ALBA Berlin'i 103-68 yendi.

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe'nin yıldızı Nigel Hayes-Davis, Euroleague rekoru kırarak MVP unvanını aldı mask
Fenerbahçe'nin yıldızı Nigel Hayes-Davis, Euroleague rekoru kırarak MVP unvanını aldı
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THY Euroleague'in 32. hafta mücadelesinde gözler, Fenerbahçe Beko ve ALBA Berlin arasında gerçekleşen karşılaşmaya çevrildi. Bu önemli maçta, Fenerbahçe'nin ABD'li yıldız oyuncusu Nigel Hayes-Davis, basketbol tarihine geçecek bir performansa imza attı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Nigel Hayes-Davis, Euroleague rekoru kırarak MVP unvanını aldı

Euroleague tarihinde en çok sayı atan oyuncu

Hayes-Davis, sahadan 50 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalma istatistikleriyle ayrılarak Euroleague tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu unvanını elde etti. Bu üstün performansıyla Hayes-Davis, 32. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Nigel Hayes-Davis, Euroleague rekoru kırarak MVP unvanını aldı

Fenerbahçe'den muhteşem zafer

Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in rekor kırarak gösterdiği muhteşem performansın da katkısıyla ALBA Berlin'i 103-68 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu zafer, Fenerbahçe'nin Euroleague'deki gücünü bir kez daha kanıtladı ve takımın moralini üst seviyeye taşıdı. Euroleague resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hayes-Davis'in haftanın MVP'si seçildiği ve bu başarısının takımın başarısına nasıl katkı sağladığı vurgulandı.

Euroleague tarihine geçen performans

29 yaşındaki ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis, bu olağanüstü performansıyla kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Euroleague tarihinde bir maçta en çok sayı atan basketbolcu olarak kayıtlara geçti. Bu başarı, Hayes-Davis'in bireysel kariyeri için olduğu kadar, Fenerbahçe Beko ve Euroleague için de önemli bir kilometre taşı oldu.

30 Mar 2024 - 20:59 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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