Trendyol 1.Lig’de Altay’ın borç miktarı açıklandı: Gören “Nereye gitti bu paralar?” dedi!

Türkiye'nin köklü futbol takımlarından biri olan ve Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Altay'ın ekonomik sıkıntıları kamuoyunun gündemine taşındı. Siyah-beyazlı kulübün olağanüstü genel kurul toplantısında açıklanan rakamlar, kulübün 664 milyon 918 bin TL borca sahip olduğunu gözler önüne serdi. Bu durum, kulübün geleceği adına önemli endişeleri de beraberinde getiriyor.

Borç batağı ve mücadele çağrısı

Altay'ın borç miktarının açıklanması, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle camianın önde gelen isimlerinden Ahmet Taşpınar'ın, kulübün mevcut durumuna dair çarpıcı açıklamaları dikkat çekti. Taşpınar, kulübün yaşaması için ciddi adımlar atılması gerektiğini ve aksi takdirde Altay'ın, 2. Lig'den 3. Lig'e ve hatta Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) kadar düşebileceği uyarısında bulundu.

Şirketleşme yoluyla kurtuluş

Altay'ın mevcut mali krizden çıkış yolu olarak şirketleşme süreci öne çıkıyor. Eski Başkan Ahmet Taşpınar, bu süreçte camiadan İbrahim Akman'ın kulübe 100 milyon TL'lik hisse alacağını belirtti. Bu hamlenin, kulübün finansal yapılanmasına önemli bir katkı sağlayacağı ve şirketleşme sürecinin hızlanması gerektiği vurgulandı. Taşpınar, tüm Altay camiasını bu sürece destek olmaya çağırdı.

Gelecek nasıl şekillenecek?

Altay'ın karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklar ve şirketleşme sürecine dair yapılan açıklamalar, kulübün geleceği hakkında çeşitli senaryoları gündeme getiriyor. Siyah-beyazlıların bu krizi aşarak güçlenmiş bir yapıya kavuşup kavuşamayacağı, takip eden dönemde futbolseverlerin ve camianın en çok merak ettiği konuların başında geliyor.