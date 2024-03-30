Survivor'da Aleyna ile samimi halleri olay olmuştu...Yunus Emre ile eşi Beria boşanıyor mu?

Survivor All Star 2024'ün dikkat çeken yarışmacılarından Yunus Emre Özden, adadaki yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile olan samimiyeti nedeniyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Eşi Beria Özden'in, Aleyna ile arasına mesafe koyması yönündeki uyarılarını göz ardı eden Yunus Emre'nin evliliğinin sona erme noktasına geldiği konuşuluyordu. Ancak Beria Özden'den gelen son açıklamalar, boşanma iddialarına net bir yanıt niteliğinde.

Aleyna Kalaycıoğlu İle Yakınlaşma İddiaları

Yunus Emre'nin, Survivor'da kırmızı takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yakınlaşması, eşi Beria Özden'in sosyal medya üzerinden tepki göstermesine neden oldu. Beria'nın, Instagram profilinden Yunus Emre'nin baş harflerini silmesi, çiftin boşanacağı iddialarını güçlendirdi.

Beria Özden'den Duygusal Paylaşım

Boşanma söylentileri artarken, Beria Özden sosyal medya hesabından bir hamle yaptı. Yunus Emre'nin doğum gününde nikah günlerine ait bir fotoğrafı paylaşarak, "İyi ki sen, mutlu yıllar" notunu düşerek aşklarının devam ettiğini gösterdi.

"Dedikodulara İnanmayın" Mesajı

Beria Özden, ayrılık iddialarına dair yaptığı açıklamada, "Dedikodulara, garip haberlere inanmayın, itibar etmeyin" diyerek, söylentilere son noktayı koydu. Bu açıklama, çiftin birlikteliğinin sağlam temellere dayandığını ve dış etkenlerden etkilenmediğini gösteriyor.

Aleyna Uyarısının Sebebi Açıklandı

Beria Özden, geçmişte yaşadığı üzücü bir olaydan sonra eşini Aleyna konusunda uyardığını belirtti. Hamilelik sürecinde yaşadığı zorlukları paylaşan Beria, çıkan asılsız haberler nedeniyle bu uyarıyı yaptığını ve Yunus Emre'ye olan güveninin tam olduğunu ifade etti.