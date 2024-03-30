Düzce’de spor yatırımları hız kazanıyor: Şampiyonlar burada yetişecek!

Düzce, belediye başkanı Dr. Faruk Özlü’nün öncülüğünde, gençlerin ve sporcuların ulusal ve uluslararası arenada başarılar elde etmelerini sağlayacak devasa spor yatırımlarıyla adından söz ettiriyor. Sporun her branşına ev sahipliği yapacak projeler, şehri bir spor merkezine dönüştürme yolunda hızla ilerliyor.

Güney ve Kuzey spor kampüsleri

Düzce Belediyesi ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü’nün liderliğinde, şehrin dört bir yanını kapsayan spor kompleksleri, genç sporcuların yetişmesine zemin hazırlıyor. Zaten hizmete açılan Güney Spor Kampüsü, TFF standartlarını karşılayan donanımlarıyla dikkat çekerken, yeni dönemde Kuzey Spor Kampüsü ve Kiremitocağı Spor Vadisi de sporcuların hizmetine sunulacak.

Her branşa hitap eden tesisler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın Düzce ziyareti sırasında da ele alınan bu projeler, geniş kapsamlı yatırımlar içeriyor. Planlanan spor kampüsünde atletizmden takım sporlarına kadar birçok branş için alanlar yer alacak. Kiremitocağı Mahallesi’nde inşa edilecek olan çok amaçlı spor salonu ve gençlik merkezi ise, okçuluk ve salon sporları başta olmak üzere gençlerin ilgi gösterdiği spor dallarını kucaklayacak.

Sporun yeni adresi

Bu kapsamlı projelerle Düzce, gençlerin ve sporcuların gelişimi için elverişli bir ortam sunmayı hedefliyor. Dr. Faruk Özlü’nün liderliğindeki bu yatırımlar, şehri sporun merkezi yapma yolunda ilerletiyor. Sporun her alanında ulusal ve uluslararası başarılar elde etmek üzere gençleri teşvik eden bu girişimler, Düzce’yi bir spor kenti olarak konumlandırmayı amaçlıyor.