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Tesla otomobil alev alev yanarak kül oldu

Bursa, Gemlik'te Tesla marka elektrikli otomobil alev alev yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı. Elektrikli araçlarda yangın riskine dikkat çekildi.

İhlas Haber Ajansı
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Tesla otomobil alev alev yanarak kül oldu mask
Tesla otomobil alev alev yanarak kül oldu
Tesla otomobil alev alev yanarak kül oldu
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Gemlik, Bursa'da meydana gelen şoke edici bir olay, elektrikli otomobil sahipleri ve teknoloji meraklıları arasında endişelere yol açtı. Bir Tesla marka elektrikli otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alarak tamamen yanıp kül oldu. Bu korkunç olay, Bursa - İstanbul otoyolu üzerinde, Gemlik ilçesi yakınlarında gerçekleşti.

Tesla otomobil alev alev yanarak kül oldu

Kritik anlar saniyeler içinde gelişti

Olay, sürücünün seyir halindeyken aracından dumanlar yükseldiğini fark etmesiyle başladı. Durumu hemen anlayan sürücü, aracını otoyolun emniyet şeridine hızla çekti. Ancak kısa bir süre sonra otomobil, alevler içinde kaldı. Bu korkutucu anlar, çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Tesla otomobil alev alev yanarak kül oldu

İtfaiye ekipleri olaya hızla müdahale etti

Yangın ihbarı üzerine olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, alevler içindeki elektrikli otomobili söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Profesyonel müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Şans eseri, bu korkutucu olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

Tesla otomobil alev alev yanarak kül oldu

Elektrikli otomobillerde yangın riski

Bu olay, elektrikli otomobillerin potansiyel yangın risklerini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, elektrikli otomobil bataryalarının hasar görmesi veya aşırı ısınması durumunda yangın çıkma riskinin bulunduğunu belirtiyorlar. Tesla gibi önde gelen üreticiler, araç güvenliğini artırmak için sürekli çalışmalar yapmaktadır.

Tesla otomobil alev alev yanarak kül oldu

Güvenlik ve önlemler

Elektrikli otomobil sahiplerine, araçlarını düzenli olarak kontrol ettirmeleri ve herhangi bir anormallikte hemen uzman bir servise başvurmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca, bu tür olayların önlenmesi için araç üreticileri tarafından alınan güvenlik önlemleri ve teknolojik gelişmeler de büyük önem taşımaktadır.

Tesla otomobil alev alev yanarak kül oldu

 

# araç, istanbul, teknoloji, otomobil

30 Mar 2024 - 22:24 Bursa- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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