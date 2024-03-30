Tesla otomobil alev alev yanarak kül oldu

Gemlik, Bursa'da meydana gelen şoke edici bir olay, elektrikli otomobil sahipleri ve teknoloji meraklıları arasında endişelere yol açtı. Bir Tesla marka elektrikli otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alarak tamamen yanıp kül oldu. Bu korkunç olay, Bursa - İstanbul otoyolu üzerinde, Gemlik ilçesi yakınlarında gerçekleşti.

Kritik anlar saniyeler içinde gelişti

Olay, sürücünün seyir halindeyken aracından dumanlar yükseldiğini fark etmesiyle başladı. Durumu hemen anlayan sürücü, aracını otoyolun emniyet şeridine hızla çekti. Ancak kısa bir süre sonra otomobil, alevler içinde kaldı. Bu korkutucu anlar, çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İtfaiye ekipleri olaya hızla müdahale etti

Yangın ihbarı üzerine olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, alevler içindeki elektrikli otomobili söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Profesyonel müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Şans eseri, bu korkutucu olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

Elektrikli otomobillerde yangın riski

Bu olay, elektrikli otomobillerin potansiyel yangın risklerini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, elektrikli otomobil bataryalarının hasar görmesi veya aşırı ısınması durumunda yangın çıkma riskinin bulunduğunu belirtiyorlar. Tesla gibi önde gelen üreticiler, araç güvenliğini artırmak için sürekli çalışmalar yapmaktadır.

Güvenlik ve önlemler

Elektrikli otomobil sahiplerine, araçlarını düzenli olarak kontrol ettirmeleri ve herhangi bir anormallikte hemen uzman bir servise başvurmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca, bu tür olayların önlenmesi için araç üreticileri tarafından alınan güvenlik önlemleri ve teknolojik gelişmeler de büyük önem taşımaktadır.