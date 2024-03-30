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Pelin Karahan'dan şaşırtıcı itiraflar: Eşine gelen çıplak fotoğraflar!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, son dönemde yaşadığı ilginç bir deneyimi ve evliliğiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. "Talk Show Perileri" programına konuk olan Karahan, özellikle sosyal medyada eşiyle ilgili yaşadığı tuhaf durumları ve kıskançlık konusundaki fikirlerini dile getirdi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Pelin Karahan'dan şaşırtıcı itiraflar: Eşine gelen çıplak fotoğraflar! mask
Pelin Karahan'dan şaşırtıcı itiraflar: Eşine gelen çıplak fotoğraflar!
Pelin Karahan'dan şaşırtıcı itiraflar: Eşine gelen çıplak fotoğraflar!
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Sosyal Medyada Şaşırtan Mesajlar

Karahan, eşi Bedri Güntay'a kadınların sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını gönderdiğini belirterek, bu durum karşısında kıskançlık hissetmediğini ifade etti. "Ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir" diyen Karahan, eşinin ise kıskanç bir yapıda olduğunu belirtti.

Pelin Karahan'dan şaşırtıcı itiraflar: Eşine gelen çıplak fotoğraflar!

Evlilikte Dengelerin Önemi

İki erkek çocuğu annesi olan Karahan, üçüncü bir çocuk istemediğini, mevcut durumda bile çocuklarına yetişmekte zorlandığını dile getirdi. Kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olduğunu vurgulayan Karahan, erkeklere maddi manevi olarak ihtiyaç duymadığını, ancak birlikte olunan kişiye değer vermenin ve onu önemsemenin önemli olduğunu söyledi.Pelin Karahan'dan şaşırtıcı itiraflar: Eşine gelen çıplak fotoğraflar!

Estetik ve Sporla İlgili Samimi İtiraflar

Karahan, estetik uygulamalar ve spor rutini hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Düzenli olarak botoks yaptırdığını fakat yoğun spor rutini nedeniyle bunun yüzünde kalıcı olmadığını anlattı.Pelin Karahan'dan şaşırtıcı itiraflar: Eşine gelen çıplak fotoğraflar!

Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın Hikayesi

2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine giren Karahan, evliliğinin nasıl başladığına dair ilginç anekdotlar paylaştı. İlk yemekte eşi tarafından etkilendiğini ve kısa sürede evlilik kararı aldıklarını anlatan Karahan, bu sürecin kendisi için çok olumlu geçtiğini dile getirdi.

# Medya, spor, çocuk

30 Mar 2024 - 22:36 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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