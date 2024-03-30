Pelin Karahan'dan şaşırtıcı itiraflar: Eşine gelen çıplak fotoğraflar!

Sosyal Medyada Şaşırtan Mesajlar
Karahan, eşi Bedri Güntay'a kadınların sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını gönderdiğini belirterek, bu durum karşısında kıskançlık hissetmediğini ifade etti. "Ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir" diyen Karahan, eşinin ise kıskanç bir yapıda olduğunu belirtti.
Evlilikte Dengelerin Önemi
İki erkek çocuğu annesi olan Karahan, üçüncü bir çocuk istemediğini, mevcut durumda bile çocuklarına yetişmekte zorlandığını dile getirdi. Kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olduğunu vurgulayan Karahan, erkeklere maddi manevi olarak ihtiyaç duymadığını, ancak birlikte olunan kişiye değer vermenin ve onu önemsemenin önemli olduğunu söyledi.
Estetik ve Sporla İlgili Samimi İtiraflar
Karahan, estetik uygulamalar ve spor rutini hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Düzenli olarak botoks yaptırdığını fakat yoğun spor rutini nedeniyle bunun yüzünde kalıcı olmadığını anlattı.
Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın Hikayesi
2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine giren Karahan, evliliğinin nasıl başladığına dair ilginç anekdotlar paylaştı. İlk yemekte eşi tarafından etkilendiğini ve kısa sürede evlilik kararı aldıklarını anlatan Karahan, bu sürecin kendisi için çok olumlu geçtiğini dile getirdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.