Bolu'da seçim heyecanı! 239 Bin seçmen sandık başında

Seçime Doğru Bolu'da Son Hazırlıklar

Bolu'da, Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde, seçim sandıkları kuruldu ve oy kullanma kabinleri hazırlandı. Seçim görevlileri ve sandık başkanlarına, oy kullanımı ve güvenliği hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Transparent sandıklar ve oy kabinleri, bu süreçte büyük önem taşıyan öğretmenlere teslim edildi. Sandık kurulan sınıflar, seçim düzenine uygun şekilde tertiplendi.

239 Bin Vatandaş Oy Kullanacak

Bolu genelinde 1061 sandık kurularak, 239 bin 169 seçmenin oy kullanması sağlanacak. Merkez köyler hariç, 166 bin 303 seçmen için okul sınıflarında oy kullanma kabinleri oluşturuldu. Vatandaşlar, Pazar günü saat 08.00 itibarıyla demokratik haklarını kullanmak üzere sandık başına gidecekler.

Bilgilendirme ve Güvenlik Önlemleri

Oy kullanma işlemleri sırasında, vatandaşların sandıkları kolayca bulabilmesi için gerekli yönlendirmeler yapılacak. Güvenlik ve düzenin sağlanması adına, seçim günü özel tedbirler alındı.