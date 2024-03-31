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Bolu'da seçim heyecanı! 239 Bin seçmen sandık başında

Bolu'da 239 bin 169 seçmen, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanacak. 31 Mart Pazar günü düzenlenecek seçimde, demokratik sürecin güçlenmesi hedefleniyor. Seçim hazırlıkları tamamlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da seçim heyecanı! 239 Bin seçmen sandık başında
Bolu'da seçim heyecanı! 239 Bin seçmen sandık başında
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Seçime Doğru Bolu'da Son Hazırlıklar

Bolu'da, Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde, seçim sandıkları kuruldu ve oy kullanma kabinleri hazırlandı. Seçim görevlileri ve sandık başkanlarına, oy kullanımı ve güvenliği hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Transparent sandıklar ve oy kabinleri, bu süreçte büyük önem taşıyan öğretmenlere teslim edildi. Sandık kurulan sınıflar, seçim düzenine uygun şekilde tertiplendi.

Bolu'da seçim heyecanı! 239 Bin seçmen sandık başında

239 Bin Vatandaş Oy Kullanacak

Bolu genelinde 1061 sandık kurularak, 239 bin 169 seçmenin oy kullanması sağlanacak. Merkez köyler hariç, 166 bin 303 seçmen için okul sınıflarında oy kullanma kabinleri oluşturuldu. Vatandaşlar, Pazar günü saat 08.00 itibarıyla demokratik haklarını kullanmak üzere sandık başına gidecekler.Bolu'da seçim heyecanı! 239 Bin seçmen sandık başında

Bilgilendirme ve Güvenlik Önlemleri

Oy kullanma işlemleri sırasında, vatandaşların sandıkları kolayca bulabilmesi için gerekli yönlendirmeler yapılacak. Güvenlik ve düzenin sağlanması adına, seçim günü özel tedbirler alındı.Bolu'da seçim heyecanı! 239 Bin seçmen sandık başında
# seçim, pazar

31 Mar 2024 - 10:37 Bolu- Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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