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Borussia Dortmund, 10 yılın ardından Bayern Münih'i deplasmanda devirdi!

Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek, 10 yıl sonra gelen büyük zaferle rakibine karşı üstünlüğünü kanıtladı.

İhlas Haber Ajansı
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Borussia Dortmund, 10 yılın ardından Bayern Münih'i deplasmanda devirdi! mask
Borussia Dortmund, 10 yılın ardından Bayern Münih'i deplasmanda devirdi!
Borussia Dortmund, 10 yılın ardından Bayern Münih'i deplasmanda devirdi!
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Bundesliga'nın 27. haftasında futbolseverlerin nefeslerini tutarak izlediği, Alman futbolunun iki devi Bayern Münih ve Borussia Dortmund arasındaki müthiş mücadele, yıllar sonra Dortmund'un tarihi bir galibiyetle sonuçlandı. Bu karşılaşma, iki takım arasındaki kıyasıya rekabetin en son bölümünü teşkil etti ve Borussia Dortmund, rakibi Bayern Münih'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek, tam 10 yıl sonra elde edilen büyük bir başarıya imza attı.

Borussia Dortmund, 10 yılın ardından Bayern Münih'i deplasmanda devirdi!

Adeyemi ve Ryerson sahne aldı

Maçın hızlı tempoda geçen dakikaları, futbol tutkunlarını ekran başına kilitledi. Dortmund, Karim Adeyemi'nin 10. dakikada kaydettiği gol ile erken bir üstünlük sağladı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının sonlarına doğru Julian Ryerson'un 83. dakikada attığı gol, Dortmund'un zaferini perçinledi ve takımın 2-0'lık üstünlüğü ile maç sona erdi.

Borussia Dortmund, 10 yılın ardından Bayern Münih'i deplasmanda devirdi!

Dortmund puanını 53'e yükseltti

Bu kritik galibiyet, Borussia Dortmund'un ligdeki konumunu güçlendirirken, sarı-siyahlılar puanlarını 53'e çıkardı. Öte yandan, Bayern Münih 60 puanda kalarak, lider Bayer Leverkusen ile arasındaki puan farkının 13'e yükselmesine engel olamadı. Bu sonuç, ligdeki puan durumu ve şampiyonluk yarışı açısından yeni hesaplamalara yol açtı.

Borussia Dortmund, 10 yılın ardından Bayern Münih'i deplasmanda devirdi!

Futbolun kalbi Bundesliga'da atıyor

Bu tarihi galibiyet, Borussia Dortmund taraftarları için büyük bir sevinç kaynağı oldu ve takımın şampiyonluk yolundaki inancını pekiştirdi. Öte yandan, Bayern Münih için bu mağlubiyet, ligdeki üstünlüğünü sürdürme hedefinde bir aksaklık olarak kaydedildi. Bundesliga'da geride kalan haftalar, bu iki takım arasındaki rekabetin yanı sıra, şampiyonluk yarışının da ne kadar çekişmeli geçeceğini gösteriyor.

Borussia Dortmund, 10 yılın ardından Bayern Münih'i deplasmanda devirdi!

31 Mar 2024 - 10:36 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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