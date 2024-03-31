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Fenerbahçe'nin dört yıldızı PFDK'ya sevk edildi: İşte o isimler!

Fenerbahçe'de PFDK'ya sevk edilen futbolcular ve Ali Koç'un radikal kararları: Futbol şubesini kapatma, ligden çekilme ve Avrupa'dan takım alma seçenekleri gündemde.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'nin dört yıldızı PFDK'ya sevk edildi: İşte o isimler! mask
Fenerbahçe'nin dört yıldızı PFDK'ya sevk edildi: İşte o isimler!
Fenerbahçe'nin dört yıldızı PFDK'ya sevk edildi: İşte o isimler!
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Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol dünyasında yaşanan son gelişmelerle birlikte tarihi bir dönemece girmiş durumda. Kulübün başkanı Ali Koç'un liderliğinde, 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulda, futbol şubesinin geleceği üzerine radikal kararlar masaya yatırılacak. Kulübün üst yönetimi, bir dizi önemli adım atmaya hazırlanırken, Fenerbahçe'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen futbolcuları da belirlendi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan bu sıcak gelişmelerin detayları:

Fenerbahçe'nin dört yıldızı PFDK'ya sevk edildi: İşte o isimler!

PFDK'ya sevk edilen futbolcular

Fenerbahçe'de, PFDK'ya sevk edilecek futbolcu sayısının 4 veya 5 olacağı öğrenildi. İlgili kaynaklardan alınan bilgilere göre; Osayi Samuel, Oosterwolde, Batshuayi, İrfan Can Eğribayat ve yedek kulübesinden bir futbolcu daha PFDK önüne çıkacak. Bu gelişme, kulübün zorlu bir süreçten geçtiğinin en önemli göstergelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin dört yıldızı PFDK'ya sevk edildi: İşte o isimler!

Futbol şubesinde radikal değişimler

Başkan Ali Koç'un, futbol şubesini 3-4 ay süreyle kapatma düşüncesinde olduğu belirtiliyor. Bu radikal kararın, 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulda üyelerin onayına sunulacağı ifade ediliyor. Ayrıca, ligden çekilme ve Avrupa'dan bir takım alma gibi seçenekler de gündemde. Koç'un bu hamleleri, kulübün mevcut durumunu ciddiyetle değerlendirdiğinin ve köklü değişikliklere gitmeye hazır olduğunun bir işareti.

Fenerbahçe'nin dört yıldızı PFDK'ya sevk edildi: İşte o isimler!

Soyunma odasında gergin anlar

Trabzonspor maçının ardından soyunma odasında yaşanan bir telefon görüşmesi, başkan Ali Koç'u oldukça rahatsız etti. Gelen telefon, ligden çekilme kararının daha da ciddi bir şekilde ele alınmasına neden oldu. Koç'un, sponsorlar ve bankalarla yapılan görüşmelerde kulübün maddi zararına karşı kişisel garantiler sunmaya hazır olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin dört yıldızı PFDK'ya sevk edildi: İşte o isimler!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çağrı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, mevcut durumu eleştirerek, Ali Koç'tan "bizi şampiyon yapmayacaklar" diyenlere karşı isim vermesini talep ediyor. Yıldırım'ın bu tutumu, kulüp içindeki mevcut gerginliği daha da artırıyor. Ayrıca, Yıldırım'ın seçime girmeye hazırlık yaptığı da kulüp koridorlarında konuşulanlar arasında.

Fenerbahçe'nin dört yıldızı PFDK'ya sevk edildi: İşte o isimler!

 

 

 

# spor, başkan, dizi, avrupa, nisan

31 Mar 2024 - 10:51 İstanbul- Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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