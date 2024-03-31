- Eğitim

Zararlılara karşı çiftçilere önemli bilgilendirme

Düzce Akçakoca'da çiftçiler, kahverengi kokarca zararlısı ve mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirildi. Sürdürülebilir tarım ve Örnek Organik Köy Projesi vurgulandı.

İhlas Haber Ajansı
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Zararlılara karşı çiftçilere önemli bilgilendirme
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Düzce'nin verimli topraklarında tarım faaliyetleri büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Özellikle Akçakoca ilçesindeki çiftçiler, tarım ürünlerine ciddi zararlar verebilen kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele konusunda önemli bilgiler edindiler. Hasançavuş Köyü'nde düzenlenen çiftçi toplantısında, tarım sektörünün önde gelen isimleri Esra Uzun ve Cemil Uzun'un katılımlarıyla, zararlının tanımı, etkileri ve mücadele yöntemleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Zararlılara karşı çiftçilere önemli bilgilendirme

Sürdürülebilir Tarımın Önemi

Bu toplantı, sürdürülebilir tarım uygulamalarının bölgesel tarım üzerindeki pozitif etkilerini vurgulayarak, çiftçilere zararlılarla mücadelede yeni perspektifler sundu. Ayrıca, tarımsal planlama ve organik tarım teknikleri hakkında bilgilendirici içerikler de paylaşıldı. Bu sayede çiftçiler, zararlılarla etkin bir şekilde mücadele edebilmenin yanı sıra, verimliliklerini artırma ve çevreye duyarlı üretim yapma konularında da bilgilendirildi.

Örnek Organik Köy Projesi

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise, "Örnek Organik Köy Projesi" oldu. Proje; köyün kendi kendine yetebilirliğini artırma, tarihi ve kültürel potansiyeli değerlendirme, eğitim seviyesini yükseltme ve çevre bilincini geliştirme gibi önemli hedefler barındırıyor. Bu proje sayesinde, sürdürülebilir tarım ve organik üretim konularında çiftçiler arasında farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

# gündem, düzce, çevre, eğitim, üretim, tarım

31 Mar 2024 - 11:19 Düzce- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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