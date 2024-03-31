Minik ellerden yeşil geleceğe dokunuş

Ormanın Küçük Mimarları: Fidanlardan Ormanlara

Öğrenciler, fidanlığın sunduğu benzersiz serüvene küçük bir tanıtım turuyla başladı. Bu turda, sera ortamında çelikle üretim yöntemi ile süs bitkisi üretiminin incelikleri anlatıldı. Ardından, bir ağacın tohumdan itibaren geçtiği evreler, büyüme süreci ve doğadaki rolü üzerine detaylı bilgiler verildi. Bu bilgilendirme, öğrencilere doğanın karmaşık döngüsü ve ekosistemdeki önemi hakkında farkındalık kazandırdı.

Yeşilin Tohumları Ellerinde Büyüyor

Eğitim sürecinin en etkileyici bölümü, mazı tohumlarının öğrenciler tarafından dikkatle saksılara ekilmesiyle yaşandı. Bu pratik çalışma, çocuklara sorumluluk duygusu ve doğayı koruma bilincini aşıladı. Her bir tohum, minik ellerin özeniyle toprağa emanet edildi ve can suyu ile filizlenme umudu taşıdı. Ekim işlemlerinin ardından öğrencilere yönelik ikramlarla ziyaret tatlı bir sona erdi.