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Minik ellerden yeşil geleceğe dokunuş

Düzce'nin genç nesilleri, Dünya Ormancılık Haftası'nda doğa ile iç içe anlamlı bir etkinliğe imza attı. Özel İnci Yıldız Anaokulu öğrencileri, geleceğin yeşil dokusuna katkı sağlamak amacıyla Orman İşletme Müdürlüğüne ait Pınarlar Fidanlığı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, fidanların ağaçlara nasıl dönüştüğünü öğrenme ve doğal yaşamın korunmasına yönelik bilinçlenme adına büyük önem taşıdı.

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Minik ellerden yeşil geleceğe dokunuş
Minik ellerden yeşil geleceğe dokunuş
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Ormanın Küçük Mimarları: Fidanlardan Ormanlara

Öğrenciler, fidanlığın sunduğu benzersiz serüvene küçük bir tanıtım turuyla başladı. Bu turda, sera ortamında çelikle üretim yöntemi ile süs bitkisi üretiminin incelikleri anlatıldı. Ardından, bir ağacın tohumdan itibaren geçtiği evreler, büyüme süreci ve doğadaki rolü üzerine detaylı bilgiler verildi. Bu bilgilendirme, öğrencilere doğanın karmaşık döngüsü ve ekosistemdeki önemi hakkında farkındalık kazandırdı.

Minik ellerden yeşil geleceğe dokunuş

Yeşilin Tohumları Ellerinde Büyüyor

Eğitim sürecinin en etkileyici bölümü, mazı tohumlarının öğrenciler tarafından dikkatle saksılara ekilmesiyle yaşandı. Bu pratik çalışma, çocuklara sorumluluk duygusu ve doğayı koruma bilincini aşıladı. Her bir tohum, minik ellerin özeniyle toprağa emanet edildi ve can suyu ile filizlenme umudu taşıdı. Ekim işlemlerinin ardından öğrencilere yönelik ikramlarla ziyaret tatlı bir sona erdi.

Minik ellerden yeşil geleceğe dokunuş

# ziyaret, eğitim, üretim

31 Mar 2024 - 11:22 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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