- Gündem

Bolu Kıbrıscık ve Ankara'nın Kardeş Okul iş birliği

Bolu Kıbrıscık'taki Şehit Süleyman Tombak İlköğretim Okulu ile Ankara Bahçelievler'deki Nebahat Keskin İlköğretim Okulu arasında imzalanan Kardeş Okul Protokolü, eğitimde iş birliği ve kültürel alışverişin yeni bir dönemini başlatıyor…

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Bolu Kıbrıscık ve Ankara'nın Kardeş Okul iş birliği mask
Büyütmek için resme tıklayın

İki şehir arasında eğitimsel köprü kuruldu

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yer alan Şehit Süleyman Tombak İlköğretim Okulu ile Ankara'nın Bahçelievler mahallesinde bulunan Nebahat Keskin İlköğretim Okulu, eğitim alanında önemli bir adım atarak Kardeş Okul Protokolü'nü imzaladı. Bu iş birliği, iki okul arasında eğitim ve kültür köprüsü kurmayı amaçlıyor.

Yeni ufuklara yelken açmak

Kardeş Okul Protokolü, iki okulun öğrenci ve öğretmenlerine yönelik ortak etkinlikler ve projelerle eğitimde yeni ufuklar açmayı hedefliyor. Bu iş birliği sayesinde, her iki okul da birbirlerinin deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden faydalanacak.

Eğitimde iş birliğinin mimarılar

Bu önemli girişimin arkasındaki isimler, Ankara Bahçelievler Nebahat Keskin İlköğretim Okulu'nun Okul Müdürü Kemal Özkan ve Kıbrıscık İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kazanc. Her iki eğitim lideri de, protokolün başarılı bir şekilde uygulanması için kritik roller üstleniyor.

Kültürel ve sosyal bağların güçlenmesi

Kardeş Okul Protokolü ile hedeflenen sadece akademik başarı değil, aynı zamanda iki okul arasındaki sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi. Bu iş birliği, öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesine ve kültürel farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlayacak.

Sürdürülebilir eğitim iş birlikleri

Bu protokol, eğitimde sürdürülebilir iş birliklerinin önemini vurgulayarak, iki okul arasında uzun vadeli bir iş birliği ve dayanışma ağı kurmayı hedefliyor. Bu sayede, gelecek nesiller için daha sağlam ve etkili eğitim yöntemleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

Eğitimde kardeşlik köprüsü

Kardeş Okul Protokolü, Bolu Kıbrıscık ve Ankara arasında sadece bir iş birliği değil, aynı zamanda gelecek nesillere yatırım anlamına geliyor. Bu protokol, eğitimde kalitenin artırılması ve öğrencilerin daha iyi bir geleceğe hazırlanması için önemli bir adım olarak görülüyor.

# Kıbrıscık, bolu kıbrıscık, eğitim, ankara

31 Mar 2024 - 11:25 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL