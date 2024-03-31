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Bolu ve Batı Karadeniz'de hayvanlar 7/24 gözetimde olacak

Bolu ve Batı Karadeniz bölgesinde, hayvan taşımacılığını kesintisiz izleyerek bulaşıcı hastalıkların önüne geçmeyi amaçlayan yeni Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları faaliyete geçti. Bu girişim, hayvansal üretimin kalitesini artırırken, bölge ekonomisine de katkı sağlayacak…

Arzu Sarı
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Bolu ve Batı Karadeniz'de hayvanlar 7/24 gözetimde olacak mask
Bolu ve Batı Karadeniz'de hayvanlar 7/24 gözetimde olacak
Bolu ve Batı Karadeniz'de hayvanlar 7/24 gözetimde olacak
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Bolu ve Batı Karadeniz'de yeni güvenlik ağı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bolu ve Batı Karadeniz bölgesinde hayvan hareketlerini etkin bir şekilde denetlemek için yeni Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları'nı hayata geçiriyor. Bu istasyonlar, hayvan taşımacılığını 7/24 gözlem altında tutarak, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemeyi hedefliyor.

Bolu ve Batı Karadeniz'de hayvanlar 7/24 gözetimde olacak

Hastalıkların önlenmesinde kritik adım

Kontrolsüz hayvan hareketleri, bulaşıcı hastalıkların yayılmasında önemli bir risk faktörüdür. Yeni kurulan denetim istasyonları, bu riski minimize ederek, hayvan sağlığını ve bölgesel hayvansal üretimi koruma altına alıyor.

Denetim ve kontrolün önemi

Bakanlık yetkilisi Yumaklı'nın vurguladığı gibi, hayvan hareketlerinin sıkı bir şekilde denetlenmesi, hayvansal üretimde kalite ve verimliliğin artırılmasında büyük önem taşımaktadır. Bu süreç, aynı zamanda ülke ekonomisine de olumlu katkılarda bulunmaktadır.

İlk istasyonlar ve genişleme planları

Erzurum ve Elazığ'da kurulan ilk denetim istasyonlarının ardından, yıl içinde toplamda 8 istasyona ulaşılması planlanıyor. Bu genişleme, bölgedeki hayvansal üretimin daha da güvence altına alınmasını sağlayacak.Bolu ve Batı Karadeniz'de hayvanlar 7/24 gözetimde olacak

Kesintisiz izleme ve denetim

Yeni istasyonlarda, gece görüş özellikli kameralar ve aydınlatma ile donatılmış alanlar sayesinde, hayvan taşımacılığı 7/24 izleniyor. Bu süreçte, veterinerler tarafından sağlık raporları ve hayvanların kulak küpeleri detaylı bir şekilde inceleniyor.

Uygunsuzluklara karşı sıkı tedbirler

Denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzluklar durumunda, hayvan sahiplerine idari yaptırımlar uygulanıyor. Hasta hayvanların taşınmasına izin verilmeyerek, gerekli karantina tedbirleri hızlı bir şekilde devreye alınıyor.

Erzurum istasyonundan ilk başarılar

Erzurum Denetim İstasyonu, faaliyete geçtiği günden bu yana 2 bin 178 aracı kontrol ederek, 78 araçta uygunsuzluk tespit etmiştir. Bu sonuçlar, denetimlerin hayvansal üretim üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir.

Kurban Bayramı'nda önleyici rol

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, denetim istasyonlarının hayvan hareketliliğini denetlemede oynayacağı önleyici rol, hayvan sağlığı ve kamu sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Yetiştiriciler ve nakliyeciler, kurallara uyma ve denetim personeline yardımcı olma konusunda teşvik edilmektedir.

Bakan Yumaklı, hayvan sevkiyatı yapan vatandaşlara teşekkürlerini sunarken, denetimlerin bölgede hayvansal üretimin kalitesini artırma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede yeni bir dönem başlattığını vurgulamaktadır.

# karadeniz, orman, üretim, tarım

31 Mar 2024 - 11:28 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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