Orman köylerine özel kredi paketleri

Süt Sığırcılığında Yenilikçi Yaklaşımlar

Düzce'nin Kozluk köyünde uygulamaya konan süt sığırcılığı projesi, 3 aileye 2'şer adet simenter ırkı süt ineği sağlamayı amaçlıyor. Bu proje, yüzde 20 hibe desteği ve 5 yıla yayılan faizsiz geri ödeme planıyla dikkat çekiyor.

Fenni Arıcılıkta Büyük Adım

Muncurlu köyünde ise 5 aile, modern arıcılık faaliyetlerini geliştirebilmek için 30'ar kovanlık kredi desteğine ulaşacak. Bu destek, yüzde 20 hibe ve 4 yıllık faizsiz geri ödeme seçeneği ile sunuluyor.

Yaşam Alanlarını İyileştirmek: Dış Cephe Mantolama

Düzce genelinde toplam 130 aile, yaşam alanlarının enerji verimliliğini artıracak dış cephe mantolama kredilerinden yararlanacak. Bu krediler, yüzde 20 hibe desteği ve 5 yıllık faizsiz geri ödeme planı ile köylülerin hizmetine sunulmaktadır.

ORKÖY projesi kapsamında sağlanan krediler, köylülerin yaşam standartlarını yükseltmek, sürdürülebilir kırsal kalkınmayı desteklemek ve çevreye duyarlı projeleri teşvik etmek amacı taşımaktadır. Bu projelerle birlikte Düzce'nin kırsal kalkınma adımları, ekolojik dengenin korunması ve yerel ekonominin canlandırılması yönünde önemli bir ivme kazanıyor.