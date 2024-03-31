- Ekonomi

Orman köylerine özel kredi paketleri

Düzce'de orman köylülerine yönelik kredi destekleriyle kırsal kalkınma hedefleniyor. Süt sığırcılığı, modern arıcılık ve dış cephe mantolama projeleri, yerel ekonomiyi güçlendiriyor.

İhlas Haber Ajansı
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Orman köylerine özel kredi paketleri
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Süt Sığırcılığında Yenilikçi Yaklaşımlar

Düzce'nin Kozluk köyünde uygulamaya konan süt sığırcılığı projesi, 3 aileye 2'şer adet simenter ırkı süt ineği sağlamayı amaçlıyor. Bu proje, yüzde 20 hibe desteği ve 5 yıla yayılan faizsiz geri ödeme planıyla dikkat çekiyor.

Orman köylerine özel kredi paketleri

Fenni Arıcılıkta Büyük Adım

Muncurlu köyünde ise 5 aile, modern arıcılık faaliyetlerini geliştirebilmek için 30'ar kovanlık kredi desteğine ulaşacak. Bu destek, yüzde 20 hibe ve 4 yıllık faizsiz geri ödeme seçeneği ile sunuluyor.

Yaşam Alanlarını İyileştirmek: Dış Cephe Mantolama

Düzce genelinde toplam 130 aile, yaşam alanlarının enerji verimliliğini artıracak dış cephe mantolama kredilerinden yararlanacak. Bu krediler, yüzde 20 hibe desteği ve 5 yıllık faizsiz geri ödeme planı ile köylülerin hizmetine sunulmaktadır.Orman köylerine özel kredi paketleri

ORKÖY projesi kapsamında sağlanan krediler, köylülerin yaşam standartlarını yükseltmek, sürdürülebilir kırsal kalkınmayı desteklemek ve çevreye duyarlı projeleri teşvik etmek amacı taşımaktadır. Bu projelerle birlikte Düzce'nin kırsal kalkınma adımları, ekolojik dengenin korunması ve yerel ekonominin canlandırılması yönünde önemli bir ivme kazanıyor.
# düzce, destek, aile, ödeme

31 Mar 2024 - 11:31 Düzce- Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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