Tarım aracı kazasında, 1 kişi yaralandı

Kaza Anında Neler Yaşandı?

Edinilen bilgilere göre, olay, Mustafa A. yönetimindeki ve halk arasında "pat-pat" olarak bilinen tarım aracının, tarlaya gitmek üzere yola çıktığı sırada kontrolünün kaybedilmesiyle gerçekleşti. Mustafa A., eşi Hanife A.'yı da yanına alarak hayatın zorluklarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla tarım işlerine gitmek üzere yola koyulmuştu. Ancak beklenmedik bir şekilde araç kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralanma ve Hemen Müdahale

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrası Hanife A., ayağından aldığı yaralar nedeniyle Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu acı verici olay, bölgede tarım ile uğraşan vatandaşların karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi.