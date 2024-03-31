Kaçak kazı operasyonu! Jandarma ekipleri suçüstü müdahale etti

Operasyonun Detayları ve Ele Geçirilen Malzemeler
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak kazı yapmakta olan şahıslara yönelik bir operasyon düzenlendi. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelileri kazı faaliyeti içerisindeyken suçüstü yakaladı. Operasyonda, kaçak kazılarda kullanılan çeşitli araç ve gereçlere de el konuldu. Bu araçlar arasında iki adet cep telefonu, bir adet jeneratör, matkap, karot makinesi ve aparatları, sırt pompası, boru anahtarı, çekiç, tornavida, keser ve bahçe hortumu bulunuyordu.
Kaçak Kazıcılar Serbest Bırakıldı
Yakalanan iki şüpheli, gözaltına alınarak ifadeleri alındı. Yapılan sorgulamanın ardından Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile serbest bırakıldılar. Bu olay, bölgedeki kaçak kazı faaliyetlerinin ve kültürel mirasa yönelik tehditlerin boyutunu ortaya koydu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.