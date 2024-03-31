- Asayiş

Kaçak kazı operasyonu! Jandarma ekipleri suçüstü müdahale etti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı faaliyetlerine karşı düzenledikleri titiz operasyonla iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Bu operasyon, bölgede kültürel mirasın korunması ve kaçak kazılarla mücadelenin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kaçak kazı operasyonu! Jandarma ekipleri suçüstü müdahale etti mask
Büyütmek için resme tıklayın

Operasyonun Detayları ve Ele Geçirilen Malzemeler

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak kazı yapmakta olan şahıslara yönelik bir operasyon düzenlendi. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelileri kazı faaliyeti içerisindeyken suçüstü yakaladı. Operasyonda, kaçak kazılarda kullanılan çeşitli araç ve gereçlere de el konuldu. Bu araçlar arasında iki adet cep telefonu, bir adet jeneratör, matkap, karot makinesi ve aparatları, sırt pompası, boru anahtarı, çekiç, tornavida, keser ve bahçe hortumu bulunuyordu.

Kaçak kazı operasyonu! Jandarma ekipleri suçüstü müdahale etti

Kaçak Kazıcılar Serbest Bırakıldı

Yakalanan iki şüpheli, gözaltına alınarak ifadeleri alındı. Yapılan sorgulamanın ardından Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile serbest bırakıldılar. Bu olay, bölgedeki kaçak kazı faaliyetlerinin ve kültürel mirasa yönelik tehditlerin boyutunu ortaya koydu.
# araç, jandarma, karadeniz

31 Mar 2024 - 11:42 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL