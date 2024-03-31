Bolu vefat edenler.. 31 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

MEHMET EROL AÇIKGÖZ
Anadolu lisesi fizik öğretmeni Ebru TURAN’ın babası, emekli öğretmen;
Cenazesi bugün Çıkınlar mahalle caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çıkınlar mezarlığına defnedilecektir.
KAMİLE ÖZTÜRK
Köroğlu mahallesi halkından (merhum) İdris ÖZTÜRK’ün eşi, Elif KARAMAN, Sakine KURT, Hatice ÇELİK,(merhum) Yavuz ve Yunus ÖZTÜRK’ün anneleri;
Cenazesi bugün Avşar köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Cenaze için saat 11:00’da Köroğlu mahallesinden araç kaldırılacaktır.
HASAN HÜSEYİN ISNIK
Çıkınlar mahallesi halkından (merhum) Necati ve Seher ISNIK’ın oğlu, Emine ISNIK’ın eşi, Eren ve Efe ISNIK’ın babaları, Sevgiye AYDOĞAN ve Hatun ISNIK’ın kardeşleri, Sami AYDOĞAN’ın kaynı;
Cenazesi bugün Çıkınlar mahallesi Kuba caminde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
MUHİTTİN YALÇIN
Doğancı köyü halkından, Emine YALÇIN’ın eşi, Muhsin YALÇIN’ın abisi, Nurten, Dursun YALÇIN ve Nurşen SAÇLIOĞLU’nun babaları, emekli ormancı;
Cenazesi bugün Doğancı köyü Hacı bayram caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.