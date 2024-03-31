Bolu vefat edenler.. 31 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

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MEHMET EROL AÇIKGÖZ

Anadolu lisesi fizik öğretmeni Ebru TURAN’ın babası, emekli öğretmen;

Cenazesi bugün Çıkınlar mahalle caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çıkınlar mezarlığına defnedilecektir.

KAMİLE ÖZTÜRK

Köroğlu mahallesi halkından (merhum) İdris ÖZTÜRK’ün eşi, Elif KARAMAN, Sakine KURT, Hatice ÇELİK,(merhum) Yavuz ve Yunus ÖZTÜRK’ün anneleri;

Cenazesi bugün Avşar köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

Cenaze için saat 11:00’da Köroğlu mahallesinden araç kaldırılacaktır.

HASAN HÜSEYİN ISNIK

Çıkınlar mahallesi halkından (merhum) Necati ve Seher ISNIK’ın oğlu, Emine ISNIK’ın eşi, Eren ve Efe ISNIK’ın babaları, Sevgiye AYDOĞAN ve Hatun ISNIK’ın kardeşleri, Sami AYDOĞAN’ın kaynı;

Cenazesi bugün Çıkınlar mahallesi Kuba caminde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

MUHİTTİN YALÇIN

Doğancı köyü halkından, Emine YALÇIN’ın eşi, Muhsin YALÇIN’ın abisi, Nurten, Dursun YALÇIN ve Nurşen SAÇLIOĞLU’nun babaları, emekli ormancı;

Cenazesi bugün Doğancı köyü Hacı bayram caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.