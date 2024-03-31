Çatıdan düşen adam yaralandı!

İtfaiye Ekipleri Harekete Geçti

Olay, mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde hızla ilgili birimlere iletildi. Fatih K., düştüğü yerde sıkışması üzerine, Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında, Fatih K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Sağlık Durumu ve Tedavi Süreci

Kaza sonucu yaralanan vatandaş, derhal Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada sağlık profesyonelleri tarafından yapılan detaylı kontroller sonucunda, Fatih K.'nın tedavisine başlandı. Şu anda sağlık durumu hakkında olumlu sinyaller alınırken, tedavi sürecinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.