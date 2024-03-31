- Asayiş

Çatıdan düşen adam yaralandı!

Zonguldak Ereğli'de çatıdan düşen Fatih K., itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Hayati tehlikesi olmayan yaralı, tedavi altında. Güvenlik önlemleri hatırlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Çatıdan düşen adam yaralandı! mask
Çatıdan düşen adam yaralandı!
Çatıdan düşen adam yaralandı!
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İtfaiye Ekipleri Harekete Geçti

Olay, mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde hızla ilgili birimlere iletildi. Fatih K., düştüğü yerde sıkışması üzerine, Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında, Fatih K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Çatıdan düşen adam yaralandı!

Sağlık Durumu ve Tedavi Süreci

Kaza sonucu yaralanan vatandaş, derhal Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada sağlık profesyonelleri tarafından yapılan detaylı kontroller sonucunda, Fatih K.'nın tedavisine başlandı. Şu anda sağlık durumu hakkında olumlu sinyaller alınırken, tedavi sürecinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Çatıdan düşen adam yaralandı!
# kaza, karadeniz, tedavi

31 Mar 2024 - 11:45 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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