Dünya turu kabusa döndü! Eski polis Melih Bektaş'ın malezya dehşeti

Eski Polis, Yolculukta Terörle Karşı Karşıya

Zonguldak doğumlu Melih Bektaş, polislik kariyerini sonlandırıp dünya turuna çıktığında beklenmedik bir kabusla karşılaştı. Gezgin ruhunu takip ederek yola çıkan Bektaş, Malezya'da bıçaklı gaspa uğradı. Güney Asya'daki bu trajik olay, Bektaş'ı 13 saat boyunca tapınakta rehin tutulurken buldu. Gaspçılar, onun kamerası, dronu, ehliyeti ve pasaportunu çalarak 62 bin TL'sini de banka hesabından saniyeler içinde boşalttı.

Polis Tecrübesiyle Kurtuluş ve Hukuk Mücadelesi

Bektaş, yaşadığı dehşet anlarını ve sonrasında Malezya Polisi ile iş birliği yaparak zanlılardan ikisini yakalatmayı başardığını anlattı. Bu süreçte kendi güvenliğini ve sonrasında hukuki haklarını korumak için adımlar atan Bektaş, Türkiye'ye dönüş yaparak adalet arayışını sürdürüyor.

Uluslararası İlişkiler ve Adalet Peşinde Bir Gezgin

Bektaş, gezgin kimliğiyle dünyayı gezerken kültürel alışverişin yanı sıra zorlu deneyimlerle de karşılaşıyor. Bu süreçte, yaşadıklarından güç alarak yolculuklarına devam etme kararlılığında. Malezya'daki gasp olayı, onun hukuki mücadelesinin yanı sıra uluslararası ilişkiler ve adaletin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.