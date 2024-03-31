31 Mar 2024 - 11:52- Asayiş G:

Dünya turu kabusa döndü! Eski polis Melih Bektaş'ın malezya dehşeti

Eski polis Melih Bektaş, dünya turunda Malezya'da gaspa uğradı. 13 saat tapınakta rehin kaldı, 62 bin TL'si çalındı. Adalet peşindeki mücadelesi devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Dünya turu kabusa döndü! Eski polis Melih Bektaş'ın malezya dehşeti
Dünya turu kabusa döndü! Eski polis Melih Bektaş'ın malezya dehşeti
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Eski Polis, Yolculukta Terörle Karşı Karşıya

Zonguldak doğumlu Melih Bektaş, polislik kariyerini sonlandırıp dünya turuna çıktığında beklenmedik bir kabusla karşılaştı. Gezgin ruhunu takip ederek yola çıkan Bektaş, Malezya'da bıçaklı gaspa uğradı. Güney Asya'daki bu trajik olay, Bektaş'ı 13 saat boyunca tapınakta rehin tutulurken buldu. Gaspçılar, onun kamerası, dronu, ehliyeti ve pasaportunu çalarak 62 bin TL'sini de banka hesabından saniyeler içinde boşalttı.

Dünya turu kabusa döndü! Eski polis Melih Bektaş'ın malezya dehşeti

Polis Tecrübesiyle Kurtuluş ve Hukuk Mücadelesi

Bektaş, yaşadığı dehşet anlarını ve sonrasında Malezya Polisi ile iş birliği yaparak zanlılardan ikisini yakalatmayı başardığını anlattı. Bu süreçte kendi güvenliğini ve sonrasında hukuki haklarını korumak için adımlar atan Bektaş, Türkiye'ye dönüş yaparak adalet arayışını sürdürüyor.

Dünya turu kabusa döndü! Eski polis Melih Bektaş'ın malezya dehşeti

Uluslararası İlişkiler ve Adalet Peşinde Bir Gezgin

Bektaş, gezgin kimliğiyle dünyayı gezerken kültürel alışverişin yanı sıra zorlu deneyimlerle de karşılaşıyor. Bu süreçte, yaşadıklarından güç alarak yolculuklarına devam etme kararlılığında. Malezya'daki gasp olayı, onun hukuki mücadelesinin yanı sıra uluslararası ilişkiler ve adaletin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.Dünya turu kabusa döndü! Eski polis Melih Bektaş'ın malezya dehşeti
# türkiye, polis, uluslararası

31 Mar 2024 - 11:52 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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