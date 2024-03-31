Ruhsatsız maden ocaklarına büyük darbe! 4 Ocağa imha operasyonu

Ruhsatsız Madencilikle Mücadelede Büyük Adım
Operasyon, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti. Kilimli ilçesinin ormanlık alanları içerisinde gizlenmiş halde bulunan ve ruhsatsız şekilde işletilen dört maden ocağında yapılan aramalarda, 1 adet el arabası, 1 adet kürek ve toplam 40 metre uzunluğunda maden rayı ele geçirildi. Bu ekipmanların, yasa dışı madencilik faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.
Çevre ve Doğa Koruma Önceliği
Bu operasyon, sadece yasa dışı madencilikle mücadeleyi değil, aynı zamanda çevre ve doğa koruma çabalarını da ön plana çıkardı. Tespit edilen ocakların orman sınırları içerisinde yer alması, bu tür faaliyetlerin ekosisteme verdiği zararın boyutunu da gözler önüne serdi. Ele geçirilen madencilik ekipmanları, bu bağlamda, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu hareket, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir çevre için atılan adımların bir parçası olarak değerlendirildi.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.