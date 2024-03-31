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Ruhsatsız maden ocaklarına büyük darbe! 4 Ocağa imha operasyonu

Zonguldak'ta 4 ruhsatsız maden ocağı imha edildi. Jandarma ve TTK ekiplerinin ortak operasyonuyla, ormanlık alanda yasa dışı faaliyet gösteren ocaklar ve ekipmanlar ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Ruhsatsız maden ocaklarına büyük darbe! 4 Ocağa imha operasyonu mask
Ruhsatsız maden ocaklarına büyük darbe! 4 Ocağa imha operasyonu
Ruhsatsız maden ocaklarına büyük darbe! 4 Ocağa imha operasyonu
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Ruhsatsız Madencilikle Mücadelede Büyük Adım

Operasyon, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti. Kilimli ilçesinin ormanlık alanları içerisinde gizlenmiş halde bulunan ve ruhsatsız şekilde işletilen dört maden ocağında yapılan aramalarda, 1 adet el arabası, 1 adet kürek ve toplam 40 metre uzunluğunda maden rayı ele geçirildi. Bu ekipmanların, yasa dışı madencilik faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

Ruhsatsız maden ocaklarına büyük darbe! 4 Ocağa imha operasyonu

Çevre ve Doğa Koruma Önceliği

Bu operasyon, sadece yasa dışı madencilikle mücadeleyi değil, aynı zamanda çevre ve doğa koruma çabalarını da ön plana çıkardı. Tespit edilen ocakların orman sınırları içerisinde yer alması, bu tür faaliyetlerin ekosisteme verdiği zararın boyutunu da gözler önüne serdi. Ele geçirilen madencilik ekipmanları, bu bağlamda, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu hareket, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir çevre için atılan adımların bir parçası olarak değerlendirildi.Ruhsatsız maden ocaklarına büyük darbe! 4 Ocağa imha operasyonu
# türkiye, jandarma, orman, çevre, doğa, maden

31 Mar 2024 - 11:58 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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