Korkunç trafik faciası! Arızalı araca tır çarptı

Kazanın Detayları: Arızalanan Aracın Üzerine Tır Devrildi

Edinilen bilgilere göre, kazaya karışan otomobil Çerkeş istikametinde ilerlerken yol kenarında arızalandı. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, güvenlik önlemleri alırken yaşanan talihsiz an, bir tırın devrilmesiyle trajediye dönüştü. Kazada, araç içerisinde bulunan A.A., M.A., T.A. ve Y.D. yaşamını yitirirken, polis memurları D.G. ve B.K. ile yabancı uyruklu S.N. yaralı olarak kurtuldu.

Yaralılara Hızlı Müdahale ve Trafikte Uzun Kuyruklar

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri, geniş çaplı bir kurtarma ve yardım operasyonu başlattı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çerkeş Devlet Hastanesine sevk edildi. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın da bilgi almak üzere kaza yerine gelmesiyle, olayın ciddiyeti bir kez daha ortaya kondu.

Kaza nedeniyle D100 karayolu Çerkeş istikameti trafiğe tamamen kapatıldı. Bu durum, kilometrelerce araç kuyruğunun oluşmasına yol açtı.