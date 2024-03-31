31 Mar 2024 - 12:03- Asayiş G:

Korkunç trafik faciası! Arızalı araca tır çarptı

Karabük-Çankırı D100 karayolunda, arızalı aracın üzerine devrilen tır nedeniyle meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza detayları ve sonrasında yaşananlar.

İhlas Haber Ajansı
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Korkunç trafik faciası! Arızalı araca tır çarptı mask
Korkunç trafik faciası! Arızalı araca tır çarptı
Korkunç trafik faciası! Arızalı araca tır çarptı
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Kazanın Detayları: Arızalanan Aracın Üzerine Tır Devrildi

Edinilen bilgilere göre, kazaya karışan otomobil Çerkeş istikametinde ilerlerken yol kenarında arızalandı. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, güvenlik önlemleri alırken yaşanan talihsiz an, bir tırın devrilmesiyle trajediye dönüştü. Kazada, araç içerisinde bulunan A.A., M.A., T.A. ve Y.D. yaşamını yitirirken, polis memurları D.G. ve B.K. ile yabancı uyruklu S.N. yaralı olarak kurtuldu.

Korkunç trafik faciası! Arızalı araca tır çarptı

Yaralılara Hızlı Müdahale ve Trafikte Uzun Kuyruklar

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri, geniş çaplı bir kurtarma ve yardım operasyonu başlattı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çerkeş Devlet Hastanesine sevk edildi. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın da bilgi almak üzere kaza yerine gelmesiyle, olayın ciddiyeti bir kez daha ortaya kondu.Korkunç trafik faciası! Arızalı araca tır çarptı

Kaza nedeniyle D100 karayolu Çerkeş istikameti trafiğe tamamen kapatıldı. Bu durum, kilometrelerce araç kuyruğunun oluşmasına yol açtı.

# polis, kaza, araç, jandarma, eğitim, karabük, otomobil

31 Mar 2024 - 12:03 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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