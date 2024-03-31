“Dünyanın en uzun boylu kadını” oyunu bakın nasıl kullandı?

Engel Tanımayan Bir Vatandaşlık Görevi
27 yaşındaki Gelgi, Weaver sendromu nedeniyle yaşadığı fiziksel zorluklara rağmen vatandaşlık görevini yerine getirdi. 2 metre 15 santimetre boyundaki Gelgi için Safranbolu İlçe Seçim Kurulu, evine seyyar sandık gönderdi. Böylece Gelgi, evinin konforunda oy kullanma şansı buldu. Oy kullanma deneyiminden mutluluk duyduğunu belirten Gelgi, seçim kurulu yetkililerine teşekkürlerini iletti.
Dünya Rekorlarının Sahibi Bir İsim
Gelgi, sadece Türkiye'de değil, dünyada da adından söz ettiren bir isim. Kendisi, "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı", "dünyanın en uzun boylu kadını", "dünyanın en büyük ellere ve parmaklara sahip kadını" ve "dünyanın en uzun sırtına sahip kadını" gibi 5 farklı dünya rekorunun sahibi. Bu başarılarıyla, engellerin üstesinden gelmenin ve hayalleri gerçekleştirmenin mümkün olduğunu tüm dünyaya gösteriyor.
Seyyar Sandık Uygulamasının Önemi
Gelgi, seyyar sandık uygulamasının fiziksel engelli bireyler için büyük kolaylık sağladığını vurguladı. Ancak oy kullanma saatlerinin belirsizliği konusunda küçük bir eleştiri getirdi. Oy kullanma saatlerinin daha önceden belirlenerek seçmenlere bildirilmesinin, süreci daha verimli hale getireceğini belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.