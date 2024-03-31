- Spor

Fernando Santos, tek hamlede silip süpürdü! Beşiktaş'ta 3.5 milyon euroluk yıldızın kaderi belirlendi!

Beşiktaş'ta büyük değişim! Fernando Santos, 3.5 milyon euroluk yıldızı gönderiyor. Yeni sezona dair cesur kadro planlaması ve taraftarların tepkileri burada!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri
Fernando Santos, tek hamlede silip süpürdü! Beşiktaş'ta 3.5 milyon euroluk yıldızın kaderi belirlendi! mask
Fernando Santos, tek hamlede silip süpürdü! Beşiktaş'ta 3.5 milyon euroluk yıldızın kaderi belirlendi!
Fernando Santos, tek hamlede silip süpürdü! Beşiktaş'ta 3.5 milyon euroluk yıldızın kaderi belirlendi!
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezona dair kadro planlamasını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların tecrübeli Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, takımı zirveye taşıyacak adımları atmakta tereddüt etmiyor. Santos'un bu kararlılığı, takımdaki bazı yıldızların sonunu getirecek gibi duruyor. Özellikle 3.5 milyon euroluk bir yıldızın Beşiktaş macerasının bitişi, taraftarları şaşırtacak bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Fernando Santos, tek hamlede silip süpürdü! Beşiktaş'ta 3.5 milyon euroluk yıldızın kaderi belirlendi!

O ismin Beşiktaş serüveni son buluyor!

Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Hırvat yıldız ile yollar ayrılıyor. 23 resmi maçta sadece 1 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Hırvat oyuncu, beklentilerin çok altında kaldı. Fernando Santos'un gözünde yeterli seviyede görünmeyen oyuncu için kesin bir karar verildi: Yollar ayrılıyor.

Fernando Santos, tek hamlede silip süpürdü! Beşiktaş'ta 3.5 milyon euroluk yıldızın kaderi belirlendi!

Hayal kırıklığı ve gelecek planlaması

Rebic'in hayal kırıklığı yaratan performansı, Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Siyah-beyazlıların gelecek vizyonu, daha etkili ve verimli bir kadro yapısı etrafında şekilleniyor. Fernando Santos ve ekibi, Rebic'in ayrılığı ile boşalacak bütçeyi daha etkili transferler için kullanmayı planlıyor.

Fernando Santos, tek hamlede silip süpürdü! Beşiktaş'ta 3.5 milyon euroluk yıldızın kaderi belirlendi!

Taraftarlar ne diyor?

Beşiktaş taraftarları, bu büyük değişiklik karşısında karmaşık duygular içinde. Ante Rebic gibi önemli bir ismin ayrılacak olması, bazılarını üzse de, çoğunluk Fernando Santos'un vizyonuna güveniyor. Gelecek sezona dair umutlar, bu cesur kararlarla daha da artıyor.

Fernando Santos, tek hamlede silip süpürdü! Beşiktaş'ta 3.5 milyon euroluk yıldızın kaderi belirlendi!

Beşiktaş'ta yeni dönem

Fernando Santos'un bu cesur hamlesi, Beşiktaş'ta yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Siyah-beyazlılar, Rebic'in ayrılığıyla birlikte, daha güçlü ve daha odaklı bir kadro yapısına doğru ilerliyor. Yeni transferler ve taktiksel değişikliklerle, Beşiktaş'ın Süper Lig'de daha büyük başarılara imza atması bekleniyor.

Fernando Santos, tek hamlede silip süpürdü! Beşiktaş'ta 3.5 milyon euroluk yıldızın kaderi belirlendi!

 

 

 

31 Mar 2024 - 12:26 İstanbul- Spor

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL