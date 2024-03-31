Fernando Santos, tek hamlede silip süpürdü! Beşiktaş'ta 3.5 milyon euroluk yıldızın kaderi belirlendi!

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezona dair kadro planlamasını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların tecrübeli Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, takımı zirveye taşıyacak adımları atmakta tereddüt etmiyor. Santos'un bu kararlılığı, takımdaki bazı yıldızların sonunu getirecek gibi duruyor. Özellikle 3.5 milyon euroluk bir yıldızın Beşiktaş macerasının bitişi, taraftarları şaşırtacak bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

O ismin Beşiktaş serüveni son buluyor!

Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Hırvat yıldız ile yollar ayrılıyor. 23 resmi maçta sadece 1 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Hırvat oyuncu, beklentilerin çok altında kaldı. Fernando Santos'un gözünde yeterli seviyede görünmeyen oyuncu için kesin bir karar verildi: Yollar ayrılıyor.

Hayal kırıklığı ve gelecek planlaması

Rebic'in hayal kırıklığı yaratan performansı, Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Siyah-beyazlıların gelecek vizyonu, daha etkili ve verimli bir kadro yapısı etrafında şekilleniyor. Fernando Santos ve ekibi, Rebic'in ayrılığı ile boşalacak bütçeyi daha etkili transferler için kullanmayı planlıyor.

Taraftarlar ne diyor?

Beşiktaş taraftarları, bu büyük değişiklik karşısında karmaşık duygular içinde. Ante Rebic gibi önemli bir ismin ayrılacak olması, bazılarını üzse de, çoğunluk Fernando Santos'un vizyonuna güveniyor. Gelecek sezona dair umutlar, bu cesur kararlarla daha da artıyor.

Beşiktaş'ta yeni dönem

Fernando Santos'un bu cesur hamlesi, Beşiktaş'ta yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Siyah-beyazlılar, Rebic'in ayrılığıyla birlikte, daha güçlü ve daha odaklı bir kadro yapısına doğru ilerliyor. Yeni transferler ve taktiksel değişikliklerle, Beşiktaş'ın Süper Lig'de daha büyük başarılara imza atması bekleniyor.