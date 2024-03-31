Bolu'da 2024 Yerel Seçimlerinin Nabzı Bolu Gündem Medya Grubunda…

Bolu'da seçim heyecanı başlıyor

Bolu ve çevresindeki ilçeler, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler için hazırlıklarını tamamladı. Bu kritik demokratik süreçte, 239 bin 169 seçmenin tercihini yapacağı sandıklar, Bolu Gündem ve Bolu Olay haber sitelerinde canlı olarak izlenebilecek.

Genç seçmenler ve siyasi arenanın çehresi

Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin katılacağı seçimlerde, Bolu'da 1 milyon 32 bin 610 genç ilk defa oy kullanacak. 34 siyasi partinin adayları, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanlığı, 50 bin 336 muhtarlık, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yarışacak.

Bolu'da sıkı güvenlik önlemleri

Seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için Bolu genelinde 856 polis ve 929 jandarma, toplamda 1.785 güvenlik personeli görev yapacak. Bu ekipler, 84 polis aracı ve 189 jandarma aracı ile desteklenecek.

Bolu’da oy kullanma işlemi

Bolu'daki seçmenler, polis kontrolündeki 529 sandıkta ve jandarma kontrolündeki 532 sandıkta oy kullanacaklar. 9 ilçe ve 3 beldede kurulan toplam 1061 sandıkta, seçmenler demokratik haklarını kullanacak.

Anlık seçim sonuçları Bolu Gündem Medya Grubunda

YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte, Bolu ve ilçelerindeki seçim sonuçları Bolu Gündem, Bolu Olay ve Bolu Gündem Medya grubu haber siteleri üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu platformlar, seçim gecesi Bolu'daki tüm gelişmeleri ve sonuçları anında seçmenlere ulaştıracak.

İlk kez oy kullanacak gençlerin heyecanı

Bu seçim, Bolu'da oy kullanacak 1 milyon 32 bin 610 genç için unutulmaz bir deneyim olacak. İlk kez oy kullanacak bu gençler, demokrasinin geleceğine katkıda bulunmanın heyecanını yaşayacaklar.

Bolu'da seçim sonuçlarını takip edin

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Bolu ve ilçelerinin seçim sonuçları, Bolu Olay ve Bolu Gündem haber sitelerinden anlık olarak takip edilebilecek. YSK'nın seçim yasağını kaldırdığı andan itibaren, Bolu'daki tüm gelişmeler bu platformlarda canlı olarak yer alacak.