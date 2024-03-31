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ZBEÜ'den T200 Masters tenis turnuvasında büyük başarı

ZBEÜ'den Dr. Bilal Emektar, TTF'nin düzenlediği T200 Masters Tenis Turnuvası'nda çift erkeklerde şampiyon oldu. ZBEÜ'nün spora verdiği değerin bir yansıması olan bu başarı, üniversitenin gururu oldu.

İhlas Haber Ajansı
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ZBEÜ'den T200 Masters tenis turnuvasında büyük başarı mask
ZBEÜ'den T200 Masters tenis turnuvasında büyük başarı
ZBEÜ'den T200 Masters tenis turnuvasında büyük başarı
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (ZBEÜ) spora verdiği önem bir kez daha meyvesini verdi. Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Bilal Emektar, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından düzenlenen prestijli T200 Masters Tenis Turnuvası'nda çift erkekler kategorisinde zafere ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

ZBEÜ'den T200 Masters tenis turnuvasında büyük başarı

35+ Tek Erkekler kategorisinde başarı

18-24 Mart tarihleri arasında Bartın'da bulunan Ali Güler Tenis Akademisi'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada Emektar, 35+ Tek Erkekler kategorisinde de final oynama başarısı gösterdi.

ZBEÜ'den T200 Masters tenis turnuvasında büyük başarı

Sporun parlayan yıldızı

Turnuvaya katılan sporcular arasında öne çıkan Emektar, hem bireysel hem de takım olarak sergilediği üstün performans ile adından söz ettirdi. 35+ Tek Erkekler kategorisinde finale kadar yükselerek göz dolduran Emektar, çift erkeklerde ise şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı.

ZBEÜ'den T200 Masters tenis turnuvasında büyük başarı

Spor ve akademik başarı bir arada

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin spora ve sporcuya verdiği desteğin bu başarıyla taçlandırılmasının gurur verici olduğunu belirtti. Özölçer, Dr. Öğretim Üyesi Bilal Emektar'ın hem akademik hem de spor alanında gösterdiği başarının, üniversitenin çizgisini yansıttığını ifade ederek Emektar'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

T200 Masters Tenis Turnuvası'nda ZBEÜ farkı

Türkiye'nin dört bir yanından tenis tutkunlarını bir araya getiren T200 Masters Tenis Turnuvası, katılımcılara kıyasıya rekabet ve unutulmaz anlar yaşattı. ZBEÜ temsilcisi Dr. Bilal Emektar'ın elde ettiği bu başarı, üniversitenin spor alanındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

 

 

 

 

 

 

 

# türkiye, spor, bartın

31 Mar 2024 - 12:39 Zonguldak- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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