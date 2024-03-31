Bolu'da yerel liderler oylarını kullandı!

Bolu Valisi Kılıç'tan Huzur Mesajı
Vali Erkan Kılıç ve eşi Ayşe Elif Kılıç, 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'nda "1050" numaralı sandıkta oylarını kullanarak, seçimlerin kentte huzur içinde geçtiğini vurguladı. Vali Kılıç, seçim sürecinin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini ve herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını belirtti.
Belediye Başkanı Özcan'dan "Karne Günü" Benzetmesi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "1101" numaralı sandıkta oy kullanırken, seçimi kendi beş yıllık çalışmalarının bir değerlendirmesi olarak gördüğünü ifade etti. Özcan, vatandaşları oy kullanmaya teşvik ederken, yaşadığı heyecanı "karne günü"ne benzetti.
AK Parti Adayı Demirkol'dan Huzurlu Seçim Vurgusu
AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol ise, Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi'nde ailesiyle birlikte "1208" numaralı sandıkta oyunu verdi. Demirkol, Bolu'nun huzur ve barış şehri olmasını hedeflediklerini belirterek, seçim sürecinin sakin geçtiğini ve tüm adaylara teşekkür ettiğini dile getirdi.
Bu önemli günde, Bolu'nun liderleri demokratik haklarını kullanarak, seçimlerin kent için huzur ve barış içinde geçmesini temenni ettiler. Seçimlerin Bolu'ya ve tüm ülkeye hayırlı olması dilekleriyle, demokratik sürecin önemine vurgu yaptılar.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.