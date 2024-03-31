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Bolu'da yerel liderler oylarını kullandı!

Bolu, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde önemli bir gün yaşadı. Kentin idari ve siyasi liderleri, vatandaşlık görevlerini yerine getirerek oylarını kullandı. Bu önemli günde Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, ve AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol sandık başına gitti.

Anadolu Ajansı
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Bolu'da yerel liderler oylarını kullandı! mask
Bolu'da yerel liderler oylarını kullandı!
Bolu'da yerel liderler oylarını kullandı!
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Bolu Valisi Kılıç'tan Huzur Mesajı

Vali Erkan Kılıç ve eşi Ayşe Elif Kılıç, 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'nda "1050" numaralı sandıkta oylarını kullanarak, seçimlerin kentte huzur içinde geçtiğini vurguladı. Vali Kılıç, seçim sürecinin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini ve herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını belirtti.

Bolu'da yerel liderler oylarını kullandı!

Belediye Başkanı Özcan'dan "Karne Günü" Benzetmesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "1101" numaralı sandıkta oy kullanırken, seçimi kendi beş yıllık çalışmalarının bir değerlendirmesi olarak gördüğünü ifade etti. Özcan, vatandaşları oy kullanmaya teşvik ederken, yaşadığı heyecanı "karne günü"ne benzetti.

Bolu'da yerel liderler oylarını kullandı!

AK Parti Adayı Demirkol'dan Huzurlu Seçim Vurgusu

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol ise, Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi'nde ailesiyle birlikte "1208" numaralı sandıkta oyunu verdi. Demirkol, Bolu'nun huzur ve barış şehri olmasını hedeflediklerini belirterek, seçim sürecinin sakin geçtiğini ve tüm adaylara teşekkür ettiğini dile getirdi.Bolu'da yerel liderler oylarını kullandı!

Bu önemli günde, Bolu'nun liderleri demokratik haklarını kullanarak, seçimlerin kent için huzur ve barış içinde geçmesini temenni ettiler. Seçimlerin Bolu'ya ve tüm ülkeye hayırlı olması dilekleriyle, demokratik sürecin önemine vurgu yaptılar.

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31 Mar 2024 - 13:06 Bolu- Siyaset

Mahreç  Anadolu Ajansı

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