Engelli ve hasta seçmenler seyyar sandıklarda oy kullandı

Evde Oy Kullanmanın Sevinci
Yatağa bağımlı hastalar ve engelli vatandaşlar, evlerinde vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadılar. Yeniçağa ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Süleyman Bölükbaşı, astım hastalığı nedeniyle oksijen makinesine bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Ancak, seyyar sandık sayesinde evinden çıkmadan oy kullanma imkanı bulduğu için yetkililere teşekkür etti.
Sağlık Problemleri Engeli Aşamaz!
Hastalığından dolayı dışarı çıkamayan Bölükbaşı gibi birçok hasta ve engelli, seyyar sandık ile oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Ambulanslarla merkeze götürülen ve sedyeyle sandık başına taşınan vatandaşlar, devletin sağladığı bu imkandan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.
Evine Getirilen Sandık, Vatandaşlığın Ayağına Geldi
96 yaşındaki Hafize Akbaş gibi yaşlı vatandaşlar da evlerine getirilen seyyar sandıklarda oylarını kullandılar. Akbaş, kendisine sunulan bu kolaylık için yetkililere teşekkür ederek, yaşına rağmen vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.