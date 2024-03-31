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Engelli ve hasta seçmenler seyyar sandıklarda oy kullandı

Bolu'da hastalar ve engelliler, Yüksek Seçim Kurulu'nun seyyar sandık imkanıyla evlerinde oy kullandılar. Ambulanslarla taşınan vatandaşlar, sağlık sorunlarına rağmen vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadılar.

İhlas Haber Ajansı
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Engelli ve hasta seçmenler seyyar sandıklarda oy kullandı mask
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Evde Oy Kullanmanın Sevinci

Yatağa bağımlı hastalar ve engelli vatandaşlar, evlerinde vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadılar. Yeniçağa ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Süleyman Bölükbaşı, astım hastalığı nedeniyle oksijen makinesine bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Ancak, seyyar sandık sayesinde evinden çıkmadan oy kullanma imkanı bulduğu için yetkililere teşekkür etti.

Engelli ve hasta seçmenler seyyar sandıklarda oy kullandı

Sağlık Problemleri Engeli Aşamaz!

Hastalığından dolayı dışarı çıkamayan Bölükbaşı gibi birçok hasta ve engelli, seyyar sandık ile oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Ambulanslarla merkeze götürülen ve sedyeyle sandık başına taşınan vatandaşlar, devletin sağladığı bu imkandan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Evine Getirilen Sandık, Vatandaşlığın Ayağına Geldi

96 yaşındaki Hafize Akbaş gibi yaşlı vatandaşlar da evlerine getirilen seyyar sandıklarda oylarını kullandılar. Akbaş, kendisine sunulan bu kolaylık için yetkililere teşekkür ederek, yaşına rağmen vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

31 Mar 2024 - 13:11 Bolu- Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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