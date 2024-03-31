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Toyota'nın devrim niteliğindeki fiyat indirimi! Piyasayı sarsan hamle! Fiat Egea'yı geride bıraktı!

Toyota, Türkiye otomobil pazarında çığır açacak bir adım attı ve sıfır otomobil almak isteyenleri sevindirdi! Yapılan inanılmaz indirimlerle, Toyota modelleri artık Fiat Egea'dan bile daha uygun fiyatlarla sunuluyor. Detaylar haberimizde!

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Toyota'nın devrim niteliğindeki fiyat indirimi! Piyasayı sarsan hamle! Fiat Egea'yı geride bıraktı! mask
Toyota'nın devrim niteliğindeki fiyat indirimi! Piyasayı sarsan hamle! Fiat Egea'yı geride bıraktı!
Toyota'nın devrim niteliğindeki fiyat indirimi! Piyasayı sarsan hamle! Fiat Egea'yı geride bıraktı!
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Toyota'nın İndirimli Fiyatları Fiat Egea'yı Geride Bıraktı!

Toyota'nın son fiyat listesi incelendiğinde, Yenilenen Corolla ve Yaris modellerinin bazı versiyonlarının Fiat Egea Easy donanımından daha ekonomik olduğu görülüyor. Özellikle 1.5 Vision Plus Multidrive S Corolla ve 1.5 Dream Multidrive S Yaris modellerindeki kampanyalı fiyatlar, piyasayı altüst etti.

Toyota'nın devrim niteliğindeki fiyat indirimi! Piyasayı sarsan hamle! Fiat Egea'yı geride bıraktı!

C-HR Hybrid'de Dev İndirim Fırsatları!

Toyota'nın SUV segmentindeki iddialı modeli C-HR Hybrid'de de dikkat çeken indirimler mevcut. Özellikle 1.8 Hybrid Passion e-CVT versiyonunda sağlanan 201.000 TL'lik indirim, bu otomobili çok daha erişilebilir kılıyor. Yüksek performans ve çevre dostu özellikleriyle C-HR, şimdi çok daha cazip!

Toyota'nın devrim niteliğindeki fiyat indirimi! Piyasayı sarsan hamle! Fiat Egea'yı geride bıraktı!

Fiat Egea'nın Uygunluğuna Toyota'dan Cevap Geldi!

Fiat Egea, uzun süredir Türkiye'de popülerliğini koruyor ve buna ek olarak uygun fiyatıyla dikkat çekiyordu. Ancak Toyota'nın agresif fiyat politikası, Fiat Egea'nın bile gerisinde kalmış durumda. Özellikle Toyota'nın 1.6 M.Jet 130 HP DCT versiyonundaki kampanyalı fiyatı, Fiat Egea'yı geride bırakıyor.

Toyota'nın devrim niteliğindeki fiyat indirimi! Piyasayı sarsan hamle! Fiat Egea'yı geride bıraktı!

Fiyat Listesi ve Detaylar

Yenilenen Corolla, Yaris, C-HR Hybrid ve Fiat Egea Easy donanım modellerinin güncel fiyat listesi ve detayları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

TOYOTA COROLLA 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.253.500 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.199.000 TL)

1.5 Dream Multidrive S: 1.334.500 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.272.500 TL)

1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.416.000 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.347.500 TL)

1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.501.500 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.439.000 TL)

1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.622.500 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.539.500 TL)

Toyota'nın devrim niteliğindeki fiyat indirimi! Piyasayı sarsan hamle! Fiat Egea'yı geride bıraktı!

TOYOTA YARİS 2023 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

1.5 Dream Multidrive S: 1.176.700 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.066.000 TL)

1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.240.000 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.136.500 TL)

1.5 Flame Multidrive S: 1.260.000 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.157.500 TL)

1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.310.000 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.208.500 TL)Toyota'nın devrim niteliğindeki fiyat indirimi! Piyasayı sarsan hamle! Fiat Egea'yı geride bıraktı!

TOYOTA C-HR HYBRİD 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.800.000 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.599.000 TL)

1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT: 1.980.000 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.785.000 TL)

1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT: 2.080.000 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.890.000 TL)Toyota'nın devrim niteliğindeki fiyat indirimi! Piyasayı sarsan hamle! Fiat Egea'yı geride bıraktı!

FİAT EGEA SEDAN EASY DONANIM 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

1.4 Fire 95 HP (Benzinli): 977.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 939.900 TL)

1.3 M.Jet 95 HP (Dizel): 1.155.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.113.900 TL)

1.6 M.Jet 130 HP DCT (Dizel): 1.323.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.275.900 TL)

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT (Elektrikli-Benzinli): 1.417.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.407.900 TL)Toyota'nın devrim niteliğindeki fiyat indirimi! Piyasayı sarsan hamle! Fiat Egea'yı geride bıraktı!

# türkiye, çevre, fiyatlar, indirim

31 Mar 2024 - 13:27 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

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