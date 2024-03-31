Akbank'tan bayrama özel faizsiz kredi fırsatı! Son tarih 9 Nisan, kaçırmayın!

Nakit İhtiyacına Son: Akbank'tan 20 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizli Kredi

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından Akbank, bayram öncesinde vatandaşların yüzünü güldürecek bir kampanya başlattı. Artan faiz oranları sebebiyle kredi kullanmakta zorlanan bireyler için sunulan bu özel teklif, 20 bin Türk Lirası'na kadar sıfır faizli kredi imkanı sağlıyor. Bu kampanya, özellikle bayram gibi özel günlerde nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Kampanyanın Detayları ve Başvuru Koşulları

9 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olan bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, Akbank mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilir. Özellikle ilk kez Akbank müşterisi olacak kişilere yönelik hazırlanan bu teklif, mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapılmasını gerektiriyor. Başvuru şartlarını yerine getiren müşteriler, hayat sigortası yaptırarak bu cazip krediden faydalanabilecek.

Kampanya, 22 Ocak 2024 ile 9 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımını takip ederek, uzaktan müşteri edinimi sürecini tamamlayan ve Akbank’ın herhangi bir ürün veya hizmetini aktif olarak kullanmayan bireyler için geçerlidir. Yeni müşteriler, müşteri olduktan sonra 10 gün içinde yüzde 0 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilecek.

Faizsiz Kredi Paketinin Avantajları

20 bin TL'ye varan kredi tutarları için sunulan bu faizsiz kredi paketi, 556,18 TL'lik bir hayat sigortası bedeli gerektiriyor. Masrafları ödemeyi kabul eden bireyler için aylık taksit tutarı 3 bin 333 TL olarak belirlenmişken, kredi masrafı ödemek istemeyenler için alternatif olarak faizli ihtiyaç kredisi seçeneği de mevcut. 115 TL kredi dosya masrafı ödeyen bireyler, aylık 4 bin 235 TL taksit ödeyerek bu krediden yararlanabiliyor. Ancak, toplam geri ödeme miktarının 25 bin 528 TL olarak hesaplandığı bu seçenek, sigortalı kredi paketine kıyasla daha az cazip bir alternatif olarak görülüyor.

Akbank'tan Yenilikçi Finansal Çözümler

Akbank, bu kampanya ile bir kez daha müşteri odaklı, yenilikçi finansal çözümler sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Faiz oranlarının yükseldiği bu dönemde, vatandaşlara yönelik olarak sunduğu sıfır faizli kredi imkanı ile finansal yükü hafifletmeyi amaçlıyor. Akbank'ın bu özel teklifi, özellikle bayram gibi nakit ihtiyacının arttığı dönemlerde büyük bir kolaylık sağlıyor.