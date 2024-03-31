31 Mar 2024 - 13:50- Spor G:

Türkiye'nin gözü Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda: Bolu'da hazırlıklar tamam

Türkiye'nin Trampolin Cimnastik Milli Takımı, Bolu'da tamamlanan kapsamlı hazırlıkların ardından, 3-7 Nisan'da Portekiz'deki Avrupa Şampiyonası'na madalya hedefiyle katılıyor.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Türkiye'nin gözü Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda: Bolu'da hazırlıklar tamam mask
Türkiye'nin gözü Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda: Bolu'da hazırlıklar tamam
Türkiye'nin gözü Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda: Bolu'da hazırlıklar tamam
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Türkiye, Trampolin Cimnastikte Avrupa sahnesinde parlamaya hazır. Bolu'da gerçekleştirilen kapsamlı kamp programı ile Milli Takım, 3-7 Nisan tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için kolları sıvadı. Yüksek hedeflerle dolu bu yolculuk, sporcuların ve antrenörlerin aylar süren titiz çalışmalarının ürünü olarak göze çarpıyor.

Türkiye'nin gözü Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda: Bolu'da hazırlıklar tamam

Avrupa'nın zirvesine yolculuk

Bolu, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Trampolin Cimnastik Salonu, 14 milli sporcunun Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını yapması için ideal bir ortam sağladı. Antrenör Caner Güzeltürk liderliğinde geçirilen bu dönem, teknik ve fiziksel gelişim açısından büyük önem taşıdı. Güzeltürk'ün belirttiğine göre, Türkiye bu şampiyonaya tarihindeki en yüksek beklentilerle gidiyor. Madalya kazanma umudunu bireysel, senkron ve takım dallarında yüksek tutuyorlar.
Türkiye'nin gözü Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda: Bolu'da hazırlıklar tamam

Milli gururumuz sporcular ve hedefleri

Türk sporcular, bu büyük organizasyonda hem bireysel hem de takım olarak önemli başarılar elde etmeyi hedefliyor. 2022 Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda senkronize dalında dünya ikincisi olan Emir Öztürk, takımın büyük bir madalya kazanma beklentisi içinde olduğunu vurguluyor. Öztürk, bireysel başarı için de finale çıkmayı hedeflediğini söylüyor. Diğer yandan, 2023 Trampolin Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Tuba Bade Şahin, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanma niyetinde. Şahin, takımın bu hedef doğrultusunda büyük bir gayret gösterdiğini belirtiyor.

Türkiye'nin gözü Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda: Bolu'da hazırlıklar tamam

Takım ruhu ve yüksek hedeflerin gücü

Bolu'da gerçekleşen hazırlık süreci, milli sporcuların takım olarak son derece uyumlu ve hedef odaklı çalıştığını gösteriyor. Avrupa'dan madalyalarla dönmeyi amaçlayan sporcular, bireysel başarıların yanı sıra takım olarak da önemli dereceler elde etmeyi hedefliyor. Bu süreçteki birlik ve beraberlik, onları zafere taşıyacak en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin gözü Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda: Bolu'da hazırlıklar tamam

 

 

 

 

 

 

# türkiye, avrupa, nisan

31 Mar 2024 - 13:50 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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