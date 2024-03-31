BİM Bolu Mağazalarında 5 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğuyla evini yenile

Bolu BİM'in 5 Nisan 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu, ev ve yaşam alanlarınız için cazip fırsatlar sunuyor. Bu rehberde, fon perde, güneşlik, ve çok daha fazlası gibi seçili ürünlerin fiyatlarını kategoriye göre detaylandırıyoruz.

Elektronik ve Elektrikli Araçlar

LG 55" 4K Smart Nanocell TV: 20.999 TL

LG 55" UHD Smart TV: 18.999 TL

APE RYDER BONOBO Elektrikli Bisiklet: 59.999 TL

RKS RSIII PRO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 20.999 TL

Fakir Halı Yıkama Makinesi: 9.999 TL

Luxell XXL Fastfryer: 2.499 TL

Blaupunkt Tost Makinesi: 1.699 TL

Heifer Mini Blender Set: 999 TL

Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi: 899 TL

Mutfak Gereçleri

Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı: 129 TL

Paşabahçe Gaia Su Bardağı 6'lı: 119 TL

Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm: 229 TL

Benante Porselen Gold Rimli Fincan Seti: 599 TL

LAV Servis Tabağı 230 cc: 17,50 TL

LAV Servis Tabağı 375 cc: 22,50 TL

Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı: 27,50 TL

Ramekin Kase 6'lı: 79 TL

Glass in love Cam Dondurma / Tatlı Kasesi: 65 TL

Saklama Kabı 300 ml: 12,50 TL

Colorine Cam Çerezlik / Kase: 22,50 TL

Colorine Sıvı Sabunluk: 75 TL

Ev ve Temizlik Gereçleri

Ayakkabılık: 129 TL

Baskılı Su Kovası: 37,50 TL

Kalorifer Peteği Fırçası: 27,50 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri: 27,50 TL

Faraş / Sabunluk Çeşitleri: 14,50 TL

Süngerli Cam Silecek: 29,50 TL

Toz Alma Aparatı: 59 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası: 49,50 TL

Saplı Faraşlı Fırça: 55 TL

Fırça Çeşitleri: 59 TL

Bahçe ve Dış Mekan Ürünleri

Kumtel Kömürlü Barbekü: 745 TL

Hawai Mangal çeşitleri: 139 TL - 379 TL

Tel Izgara: 89 TL

Mangal Kömürü 2 Kg: 99 TL

Mimilos Yer Sofrası 90 cm: 429 TL

SGS Ahşap Saplı Çelik Keser: 99 TL

SGS Ahşap Saplı Profesyonel Sivri Çapa /Çatal: 79 TL

Hasır Kuş Yuvası: 109 TL

Bambu Rüzgar Zili: 199 TL

Dekoratif Sepet: 89 TL

Dekoratif Meşale: 159 TL

Giyim ve ev tekstil ürünleri

Kiğılı Dynamic Silim Fit Erkek Gömlek: 349 TL

Kiğılı Dynamic Uzun Kollu Polo Yaka Erkek Tişört: 299 TL

Erkek Pijama Takımı: 199 TL

Erkek Terlik: 69 TL

Kadın Terlik: 59 TL

Fon Perde 140x260 cm: 135 TL

Güneşlik 160x250 cm: 159 TL

Brode Perde 140x260 cm: 199 TL

Çantalı Vakumlu Hurç çeşitleri: 79 TL - 109 TL

Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm: 129 TL

Çamaşır Yıkama Filesi: 19,50 TL

Bahçe bakım ve süsleme aksesuarları

Ayaklı Nergis Saksı: 79 TL

Orkide Saksısı: 24,50 TL

Balkon Saksısı 11 Litre: 39,50 TL

Dantel Görünümlü Saksı: 17,50 TL

Naturalove Işıklı Dekoratif Obje: 79 TL

Decolove Saksılı Yapay Çiçek: 49,50 TL

Bitki Toprağı 10 Litre: 22,50 TL

Genta Festival Çiçek Tohumu: 14,75 TL

Kuğu - Fil Çiçek Sulama Kabı 2 Litre: 49,50 TL

Hazneli Su Püskürtücü: 119 TL

Piccolo Mpndi Bahçe Seti 3'lü: 129 TL

Genta Festival Bitki Sıvısı: 45 TL

Spiral Hortum Seti 15m: 399 TL

Sulama Hortum Başlığı: 129 TL

Mikro Sulama Sistemi: 179 TL

Alet edevat ve Makinalar

Hortum Sarma Makara Seti: 299 TL

Kelepçeli Musluk Başlığı: 29 TL

Püskürtmeli Bahçe Sulama Hortumu: 109 TL

Bahçe Plastik Çit 5m: 239 TL

Fidan Bağlama Teli 100m: 49 TL

SGS Tek Akülü Darbeli Matkap Seti: 1.399 TL

SGS Tek Akülü Vidalama Seti: 899 TL

SGS Darbeli Matkap: 799 TL

SGS Dekupaj Testere: 799 TL

SGS Sunta Kesme Makinesi: 1.599 TL

SGS Kesici Raspalama ve Zımparalama Makine Seti: 1.199 TL

SGS 11 Parça Pança Seti: 149 TL

SGS Avuç Taşlama Makinesi: 799 TL

SGS Hobi Gravür Seti: 1.199 TL