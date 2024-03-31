BİM Bolu Mağazalarında 5 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğuyla evini yenile

Bolu BİM'in 5 Nisan 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu, ev ve yaşam alanlarınız için cazip fırsatlar sunuyor. Bu rehberde, fon perde, güneşlik, ve çok daha fazlası gibi seçili ürünlerin fiyatlarını kategoriye göre detaylandırıyoruz.
Elektronik ve Elektrikli Araçlar
LG 55" 4K Smart Nanocell TV: 20.999 TL
LG 55" UHD Smart TV: 18.999 TL
APE RYDER BONOBO Elektrikli Bisiklet: 59.999 TL
RKS RSIII PRO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 20.999 TL
Fakir Halı Yıkama Makinesi: 9.999 TL
Luxell XXL Fastfryer: 2.499 TL
Blaupunkt Tost Makinesi: 1.699 TL
Heifer Mini Blender Set: 999 TL
Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi: 899 TL
Mutfak Gereçleri
Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı: 129 TL
Paşabahçe Gaia Su Bardağı 6'lı: 119 TL
Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm: 229 TL
Benante Porselen Gold Rimli Fincan Seti: 599 TL
LAV Servis Tabağı 230 cc: 17,50 TL
LAV Servis Tabağı 375 cc: 22,50 TL
Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı: 27,50 TL
Ramekin Kase 6'lı: 79 TL
Glass in love Cam Dondurma / Tatlı Kasesi: 65 TL
Saklama Kabı 300 ml: 12,50 TL
Colorine Cam Çerezlik / Kase: 22,50 TL
Colorine Sıvı Sabunluk: 75 TL
Ev ve Temizlik Gereçleri
Ayakkabılık: 129 TL
Baskılı Su Kovası: 37,50 TL
Kalorifer Peteği Fırçası: 27,50 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri: 27,50 TL
Faraş / Sabunluk Çeşitleri: 14,50 TL
Süngerli Cam Silecek: 29,50 TL
Toz Alma Aparatı: 59 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası: 49,50 TL
Saplı Faraşlı Fırça: 55 TL
Fırça Çeşitleri: 59 TL
Bahçe ve Dış Mekan Ürünleri
Kumtel Kömürlü Barbekü: 745 TL
Hawai Mangal çeşitleri: 139 TL - 379 TL
Tel Izgara: 89 TL
Mangal Kömürü 2 Kg: 99 TL
Mimilos Yer Sofrası 90 cm: 429 TL
SGS Ahşap Saplı Çelik Keser: 99 TL
SGS Ahşap Saplı Profesyonel Sivri Çapa /Çatal: 79 TL
Hasır Kuş Yuvası: 109 TL
Bambu Rüzgar Zili: 199 TL
Dekoratif Sepet: 89 TL
Dekoratif Meşale: 159 TL
Giyim ve ev tekstil ürünleri
Kiğılı Dynamic Silim Fit Erkek Gömlek: 349 TL
Kiğılı Dynamic Uzun Kollu Polo Yaka Erkek Tişört: 299 TL
Erkek Pijama Takımı: 199 TL
Erkek Terlik: 69 TL
Kadın Terlik: 59 TL
Fon Perde 140x260 cm: 135 TL
Güneşlik 160x250 cm: 159 TL
Brode Perde 140x260 cm: 199 TL
Çantalı Vakumlu Hurç çeşitleri: 79 TL - 109 TL
Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm: 129 TL
Çamaşır Yıkama Filesi: 19,50 TL
Bahçe bakım ve süsleme aksesuarları
Ayaklı Nergis Saksı: 79 TL
Orkide Saksısı: 24,50 TL
Balkon Saksısı 11 Litre: 39,50 TL
Dantel Görünümlü Saksı: 17,50 TL
Naturalove Işıklı Dekoratif Obje: 79 TL
Decolove Saksılı Yapay Çiçek: 49,50 TL
Bitki Toprağı 10 Litre: 22,50 TL
Genta Festival Çiçek Tohumu: 14,75 TL
Kuğu - Fil Çiçek Sulama Kabı 2 Litre: 49,50 TL
Hazneli Su Püskürtücü: 119 TL
Piccolo Mpndi Bahçe Seti 3'lü: 129 TL
Genta Festival Bitki Sıvısı: 45 TL
Spiral Hortum Seti 15m: 399 TL
Sulama Hortum Başlığı: 129 TL
Mikro Sulama Sistemi: 179 TL
Alet edevat ve Makinalar
Hortum Sarma Makara Seti: 299 TL
Kelepçeli Musluk Başlığı: 29 TL
Püskürtmeli Bahçe Sulama Hortumu: 109 TL
Bahçe Plastik Çit 5m: 239 TL
Fidan Bağlama Teli 100m: 49 TL
SGS Tek Akülü Darbeli Matkap Seti: 1.399 TL
SGS Tek Akülü Vidalama Seti: 899 TL
SGS Darbeli Matkap: 799 TL
SGS Dekupaj Testere: 799 TL
SGS Sunta Kesme Makinesi: 1.599 TL
SGS Kesici Raspalama ve Zımparalama Makine Seti: 1.199 TL
SGS 11 Parça Pança Seti: 149 TL
SGS Avuç Taşlama Makinesi: 799 TL
SGS Hobi Gravür Seti: 1.199 TL
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.