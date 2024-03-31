OGM 861 yeni personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yeşil alanlarını koruma ve geliştirme görevini üstlenen kritik bir kurum olarak, bünyesine katılacak 861 yeni personel için kapılarını aralıyor. 27 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, bu alım, ormanların sürdürülebilir yönetimi ve korunması konusunda çalışacak yeni yeteneklerin keşfedilmesi amacını taşıyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nde yeni dönem

Orman Genel Müdürlüğü, işletme müdür yardımcısı, biolog, tekniker, avukat, sayman, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi çeşitli pozisyonlarda toplam 861 personel alımı gerçekleştirecek. Bu alım, ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi adına büyük bir adım olarak görülüyor.

Başvuru koşulları ve süreç

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları, askerlikle ilişiği olmaması veya askerlik görevini tamamlamış olmaları, herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması ve belirli suçlardan mahkum olmamış olmaları gerekmektedir. Başvuru süreci ve detayları ilerleyen günlerde açıklanacak.

Orman Genel Müdürlüğü'nde kariyer fırsatları

Orman Genel Müdürlüğü'nün bu geniş çaplı personel alımı, ormanları koruma ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmak isteyen profesyoneller için benzersiz bir fırsat sunuyor. Adaylar, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması misyonuna katkıda bulunacak.