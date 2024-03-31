- Gündem

Balık avı sırasında yaşanan dram: Serpme ağının kontrolünü kaybeden adamın mücadelesi

Balık avı, beklenmedik bir kaza ile dramatik bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Serpme ağının kontrolünü kaybeden adam, arkadaşlarının hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Ava giderken, avlanan vatandaş hayatının sınavını verdi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Balık avı sırasında yaşanan dram: Serpme ağının kontrolünü kaybeden adamın mücadelesi mask
Balık avı sırasında yaşanan dram: Serpme ağının kontrolünü kaybeden adamın mücadelesi
Balık avı sırasında yaşanan dram: Serpme ağının kontrolünü kaybeden adamın mücadelesi
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Bir grup arkadaşın sakin başlayan balık avı macerası, beklenmedik bir kaza ile nefes kesen bir hayatta kalma hikayesine dönüştü. Neşeli bir gün, bir anda hayat mücadelesine sahne oldu. İşte bu olayın detayları:

Serpme Ağının Tehlikeli Dansı

Askeri K. adlı 30 yaşındaki adam, arkadaşlarıyla birlikte nehir kenarında balık avlamaya karar verdi. Ancak serpme ağını nehire atarken ağın kontrolünü kaybetti ve ağ kendisini ansızın bir tehlikenin içine çekti. Ağ boynuna dolandı ve dengeyi kaybeden Askeri K., akıntılı sulara kapıldı.

Arkadaşlarının Hızlı Müdahalesi Hayat Kurtardı

Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Askeri K., arkadaşlarının hızlı müdahalesi sayesinde son anda kurtarıldı. Yaşanan korku dolu anlar, bir arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Bu olay, "Ava giderken, avlanmak" atasözünü akıllara getirdi.

Av Peşindeyken Av Olmak

Kaçak olduğu belirtilen serpme ağı ile balık avlamaya çalışırken kendi hayatını tehlikeye atan Askeri K., yaşadıklarıyla "av peşindeyken av olmak" durumunun canlı bir örneğini sergiledi. Bu olay, doğada avlanırken kullanılan araç ve gereçlerin doğru kullanımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

# araç, kaza

31 Mar 2024 - 23:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL