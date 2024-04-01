01 Nis 2024 - 00:05- Gündem G:

Emeklilere özel uçak indirimi sonrası birde tren biletlerinde indirim müjdesi geldi

Türkiye'de emekliler için ulaşım alanında yeni bir dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarıyla, tren yolculuklarında emeklilere özel bir indirim müjdesi geldi. İşte bu gelişmenin detayları:

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Emeklilere özel uçak indirimi sonrası birde tren biletlerinde indirim müjdesi geldi mask
Emeklilere özel uçak indirimi sonrası birde tren biletlerinde indirim müjdesi geldi
Emeklilere özel uçak indirimi sonrası birde tren biletlerinde indirim müjdesi geldi
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Tren Yolculuğunda Emeklilere %10 İndirim

2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda, emeklilerin tren yolculuklarında %10 indirimden yararlanacakları duyuruldu. Bu indirim, yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde geçerli olacak.

Emeklilere özel uçak indirimi sonrası birde tren biletlerinde indirim müjdesi geldi

Emekliler İçin Ulaşım Kolaylığı

Bakan Uraloğlu, emeklilerin ikinci baharlarında daha aktif ve dolu dolu bir yaşam sürdürmeleri için çeşitli kolaylıklar sağlandığını belirtti. Ulaşımın temel bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Bakan, trenlerdeki bu indirimle emeklilerin seyahat etmelerinin teşvik edileceğini ifade etti.

Türkiye'nin Demiryolu Seferberliği

Aynı zamanda "Demiryolu Yılı" olarak da anılan 2024, demiryolu altyapısının güçlendirilmesi ve genişletilmesine tanık oluyor. TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin artan yolcu talebini karşılamak için kapasite artışına gittiği, turistik ve diğer tren seferleriyle Anadolu'nun keşfedildiği bir yıl olacak.
Emeklilere özel uçak indirimi sonrası birde tren biletlerinde indirim müjdesi geldi

Emeklilerin Seyahatini Kolaylaştıracak Ek Seferler

Ramazan Bayramı ve ara tatil dönemini kapsayan 5-15 Nisan tarihleri arasında, yüksek hızlı trenlerde ek seferler ile anahat ve bölgesel trenlerde vagon ilaveleri yapılacak. Bu sayede, emekliler başta olmak üzere tüm vatandaşlar, sevdikleriyle huzur içinde zaman geçirebilecekler.

# nisan, türkiye, indirim, ramazan

01 Nis 2024 - 00:05 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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