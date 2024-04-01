01 Nis 2024 - 08:00- Gündem G:

Nadide bir güzellik ters laleler ve onları korumak için 75 bin liralık koruma kalkanı

Türkiye'nin nadide bulunan ters laleleri, sadece 20 gün süren büyüleyici ömürleri ve tükenme riskiyle koruma altında. Bu kıymetli bitkileri koparmanın cezası ise tam 75 bin lira!

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Nadide bir güzellik ters laleler ve onları korumak için 75 bin liralık koruma kalkanı mask
Nadide bir güzellik ters laleler ve onları korumak için 75 bin liralık koruma kalkanı
Nadide bir güzellik ters laleler ve onları korumak için 75 bin liralık koruma kalkanı
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Türkiye'nin endemik bitkilerinden ters laleler, sadece yirmi gün süren ömürleri ve tükenme riskleriyle dikkat çekiyor. Bu değerli çiçeği korumak için devlet, koparmanın ağır bir cezayla sonuçlanacağını belirterek, bu türü koruma altına alıyor.

Nadide bir güzellik ters laleler ve onları korumak için 75 bin liralık koruma kalkanı

Ters Lalenin Kısa ve Kıymetli Yaşamı

Yılın yalnızca yirmi günü görücüye çıkan ve "Ağlayan gelin" olarak da bilinen ters laleler, Türkiye'nin belirli bölgelerinde, özellikle Şırnak ve Hakkari dağlarında yetişiyor. Kırmızı ve sarı renkleriyle göz alıcı bu çiçek türü, dünyanın en nadide örnekleri arasında yer alıyor ve maalesef nesli tehlike altında.Nadide bir güzellik ters laleler ve onları korumak için 75 bin liralık koruma kalkanı

Erken Açan Laleler ve Baharın Müjdecisi

Karların erimesiyle birlikte doğanın uyandığını simgeleyen ters laleler bu yıl beklenenden erken açarak, baharın müjdecisi oldular. Yer altında on iki ayını geçiren ve yılda yirmi günlük bir yaşam süresine sahip bu çiçeklerin havaların ısınmasıyla beraber sergiledikleri bu erken açılış, doğanın dengesindeki değişikliklere bir işaret olarak yorumlanıyor.
Nadide bir güzellik ters laleler ve onları korumak için 75 bin liralık koruma kalkanı

Ters Lalelere Zarar Verenlere Ağır Cezalar

Bu eşsiz güzelliği korumak adına Türkiye'de ters laleleri koparanlara 75 bin liralık ağır cezalar uygulanıyor. Bölge halkının çiçeklere gösterdiği özen ve hassasiyet, bu nadide türün gelecek nesiller için de korunmasını sağlıyor. Bölge sakini Mehdi Yüce'nin vurguladığı gibi, ters lalelerin korunması, toplumsal bir bilinç ve devlet eliyle sağlanan bir koruma çabasının ürünü.

# türkiye

01 Nis 2024 - 08:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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