42 Bin lira maaşla, ev ve karavan imkânlarıyla çoban aranıyor

Türkiye'nin genelinde sürü sahipleri modern çağın getirdiği zorluklara rağmen geleneksel hayvancılığı sürdürmeye çalışıyor. Ancak, yüksek maaş ve sayısız imkanlara rağmen, çoban bulmak oldukça güçleşmiş durumda.

Şarkışla’dan Modern Çobanlık Çağrısı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinden Niyazi Mit isimli bir hayvancılık üreticisi, modern çobanlık için her türlü olanakla donatılmış bir iş teklifi sunuyor. 42 bin lira maaş, sigortalı iş, dayalı döşeli ev ve konforlu bir karavan sunmasına rağmen bir çoban bulmakta zorlanıyor. Bu teklif, geleneksel hayvancılığın modern dünyadaki yerini yeniden tanımlıyor.

Sektörde İş Gücü Sıkıntısı ve Çobanlık Mesleğinin Değişimi

Endüstriyelleşme ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte hayvancılık sektöründe nitelikli iş gücü bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Teknolojinin gelişimi ve gençlerin şehir hayatına olan ilgisi, çobanlık gibi geleneksel mesleklerin tercih edilmemesine yol açıyor.

Aile Çobanlığı: Emekliliğe Kadar Güvence

Mit, çevresinde bu işi yapacak birini bulamayınca sosyal medyadan ilan yayınladı. İş teklifi, bir aile çobanını ve eşini kapsıyor. Çobana 25 bin lira maaş, eşine ise asgari ücret ve sigorta sunuluyor. Ayrıca çocukların eğitim masrafları da dahil olmak üzere ailenin tüm temel ihtiyaçları karşılanacak.

Modern Çobanlık İmkanları

Niyazi Mit, çobanlık mesleğinin değerinin altını çiziyor ve bu mesleğin aslında ne kadar kutsal ve önemli olduğunu vurguluyor. Ülkemizde üretimin devamlılığı için çobanlık mesleğinin vazgeçilmez olduğunu, modern çobanlık imkanlarının ise şehir hayatı sunan olanaklarla yarışabilecek düzeyde olduğunu belirtiyor.