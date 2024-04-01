01 Nis 2024 - 10:00- Gündem G:

Tıbbi sülük kaçakçılığı operasyonu; İran’dan gelen 100 bin sülük ele geçirildi

Dev tıbbi sülük kaçakçılığı operasyonunda 100 bin sülük ve iki kişi ele geçirildi. Türkiye, tıbbi amaçlar için İran'dan kaçak yolla getirilen 100 bin sülüğün ele geçirildiği büyük bir operasyona tanık oldu. İki kaçakçıya 2,6 milyon lira ceza kesildi.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Tıbbi sülük kaçakçılığı operasyonu; İran’dan gelen 100 bin sülük ele geçirildi mask
Tıbbi sülük kaçakçılığı operasyonu; İran’dan gelen 100 bin sülük ele geçirildi
Tıbbi sülük kaçakçılığı operasyonu; İran’dan gelen 100 bin sülük ele geçirildi
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Türkiye'de güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları sonucu, tıbbi amaçlar için kullanılan yüksek miktarlarda sülük kaçakçılığı engellendi. İşte bu büyük operasyonun detayları:

Tıbbi sülük kaçakçılığı operasyonu; İran’dan gelen 100 bin sülük ele geçirildi

100 Bin Tıbbi Sülük Yakalandı

Kaçakçılıkla mücadele birimleri ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu, bir otelde gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 100 bin adet tıbbi sülük ele geçirildi. Bu sülükler, 28 kilogram ağırlığında ve İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmiş.

Tıbbi sülük kaçakçılığı operasyonu; İran’dan gelen 100 bin sülük ele geçirildi

2,6 Milyon Liralık Ceza Kesildi

Operasyon kapsamında, kaçakçılıkla suçlanan iki yabancı uyruklu şahıs kıskıvrak yakalandı. Bu şahıslara, Türkiye'ye kaçak yollarla getirdikleri tıbbi sülükler nedeniyle toplamda 2 milyon 624 bin 408 lira idari para cezası uygulandı.Tıbbi sülük kaçakçılığı operasyonu; İran’dan gelen 100 bin sülük ele geçirildi

İran’dan Kaçak Sülük Ticareti

Yapılan incelemeler sonucu, kaçakçılığın uluslararası bir boyut kazandığı ortaya çıktı. İran'dan getirildiği belirlenen ve Cites belgesine tabi olan tıbbi sülüklerin, herhangi bir resmi belge olmadan pazarlanmak üzere Türkiye'ye sokulduğu tespit edildi.

Bu operasyon, tıbbi sülük kaçakçılığına karşı Türkiye'nin ne kadar kararlı ve etkin bir mücadele yürüttüğünün bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.Tıbbi sülük kaçakçılığı operasyonu; İran’dan gelen 100 bin sülük ele geçirildi

# türkiye, orman, tarım

01 Nis 2024 - 10:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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