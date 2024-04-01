Tıbbi sülük kaçakçılığı operasyonu; İran’dan gelen 100 bin sülük ele geçirildi

Türkiye'de güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları sonucu, tıbbi amaçlar için kullanılan yüksek miktarlarda sülük kaçakçılığı engellendi. İşte bu büyük operasyonun detayları:
100 Bin Tıbbi Sülük Yakalandı
Kaçakçılıkla mücadele birimleri ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu, bir otelde gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 100 bin adet tıbbi sülük ele geçirildi. Bu sülükler, 28 kilogram ağırlığında ve İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmiş.
2,6 Milyon Liralık Ceza Kesildi
Operasyon kapsamında, kaçakçılıkla suçlanan iki yabancı uyruklu şahıs kıskıvrak yakalandı. Bu şahıslara, Türkiye'ye kaçak yollarla getirdikleri tıbbi sülükler nedeniyle toplamda 2 milyon 624 bin 408 lira idari para cezası uygulandı.
İran’dan Kaçak Sülük Ticareti
Yapılan incelemeler sonucu, kaçakçılığın uluslararası bir boyut kazandığı ortaya çıktı. İran'dan getirildiği belirlenen ve Cites belgesine tabi olan tıbbi sülüklerin, herhangi bir resmi belge olmadan pazarlanmak üzere Türkiye'ye sokulduğu tespit edildi.
Bu operasyon, tıbbi sülük kaçakçılığına karşı Türkiye'nin ne kadar kararlı ve etkin bir mücadele yürüttüğünün bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.