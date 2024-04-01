Tıbbi sülük kaçakçılığı operasyonu; İran’dan gelen 100 bin sülük ele geçirildi

Türkiye'de güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları sonucu, tıbbi amaçlar için kullanılan yüksek miktarlarda sülük kaçakçılığı engellendi. İşte bu büyük operasyonun detayları:

100 Bin Tıbbi Sülük Yakalandı

Kaçakçılıkla mücadele birimleri ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu, bir otelde gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 100 bin adet tıbbi sülük ele geçirildi. Bu sülükler, 28 kilogram ağırlığında ve İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmiş.

2,6 Milyon Liralık Ceza Kesildi

Operasyon kapsamında, kaçakçılıkla suçlanan iki yabancı uyruklu şahıs kıskıvrak yakalandı. Bu şahıslara, Türkiye'ye kaçak yollarla getirdikleri tıbbi sülükler nedeniyle toplamda 2 milyon 624 bin 408 lira idari para cezası uygulandı.

İran’dan Kaçak Sülük Ticareti

Yapılan incelemeler sonucu, kaçakçılığın uluslararası bir boyut kazandığı ortaya çıktı. İran'dan getirildiği belirlenen ve Cites belgesine tabi olan tıbbi sülüklerin, herhangi bir resmi belge olmadan pazarlanmak üzere Türkiye'ye sokulduğu tespit edildi.

Bu operasyon, tıbbi sülük kaçakçılığına karşı Türkiye'nin ne kadar kararlı ve etkin bir mücadele yürüttüğünün bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.